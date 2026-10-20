המועדון הודיע הערב (שלישי) על שחרורו של הרכז בן ה־31 אחרי עונה אחת במדים האדומים, אף שבקיץ 2025 הוחתם לשלוש שנים, עד לסיום עונת 2027/28. בהודעת השחרור לא פורטו נסיבות הפרידה.

המועדון הודיע הערב (שלישי) על שחרורו של הרכז בן ה־31 אחרי עונה אחת במדים האדומים, אף שבקיץ 2025 הוחתם לשלוש שנים, עד לסיום עונת 2027/28. בהודעת השחרור לא פורטו נסיבות הפרידה.

יפתח זיו והפועל ת"א נפרדים. המועדון הודיע הערב (שלישי) על שחרורו של הרכז בן ה־31 אחרי עונה אחת במדים האדומים, אף שבקיץ 2025 הוחתם לשלוש שנים, עד לסיום עונת 2027/28. בהודעת השחרור לא פורטו נסיבות הפרידה.