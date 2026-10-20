יפתח זיו והפועל ת"א נפרדים. המועדון הודיע הערב (שלישי) על שחרורו של הרכז בן ה־31 אחרי עונה אחת במדים האדומים, אף שבקיץ 2025 הוחתם לשלוש שנים, עד לסיום עונת 2027/28. בהודעת השחרור לא פורטו נסיבות הפרידה.
זיו רשם בעונה הסדירה האחרונה 19 הופעות בליגת העל, שבהן שיחק 13.5 דקות בממוצע והעמיד 5.7 נקודות, 2.3 ריבאונדים ו־2.2 אסיסטים למשחק. הוא דייק ב־42.9 אחוז לשתיים, ב־32.4 אחוז לשלוש וב־78.1 אחוז מקו העונשין. בפלייאוף שותף בשלושה משחקים בלבד, עם חמש דקות בממוצע לערב.
הרכז הגיע לאדומים מהפועל חולון, אחרי עונה שבה היה משמעותי יותר: בעונה הסדירה של 2024/25 תרם 10.2 נקודות, 4.3 ריבאונדים ו־4.3 אסיסטים בכ־25 דקות למשחק. עם החתמתו בהפועל ת"א הוצג כחיזוק לבסיס הישראלי לקראת עונת הבכורה של הקבוצה ביורוליג, אך הקדנציה הסתיימה מוקדם מהמתוכנן.
את שנות הפריצה שלו רשם זיו בגלבוע/גליל, שאותה הוביל לגמר הפלייאוף ב־2021, ובאותה עונה נבחר לשחקן הישראלי של העונה. לאחר מכן שיחק שנתיים במכבי ת"א, יצא לגרנאדה הספרדית ולסן קנטן הצרפתית, וחזר לישראל לחולון לפני המעבר לאדום.
"מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב מודה ליפתח על התקופה באדום ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך הדרך", נמסר בהודעת הפרידה.