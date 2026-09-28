הפועל לב ירושלים רשמה הערב (שני) את התוצאה המעניינת של המחזור הראשון בליגת העל לנשים, כשניצחה בחוץ 51:62 את מכבי ר"ג.

הפועל לב ירושלים רשמה הערב (שני) את התוצאה המעניינת של המחזור הראשון בליגת העל לנשים, כשניצחה בחוץ 51:62 את מכבי ר"ג.

הפועל לב ירושלים רשמה הערב (שני) את התוצאה המעניינת של המחזור הראשון בליגת העל לנשים, כשניצחה בחוץ 51:62 את מכבי ר"ג.