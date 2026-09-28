הפועל לב ירושלים רשמה הערב (שני) את התוצאה המעניינת של המחזור הראשון בליגת העל לנשים, כשניצחה בחוץ 51:62 את מכבי ר"ג.
ריצת 2:9 של האורחת בסיום הרבע השלישי העניקה לה יתרון שהתקרב לדו-ספרתי, וממנו היא כבר לא שמטה את המשחק. ברבע האחרון שתי הקבוצות התקשו מאוד לייצר נקודות, אך היתרון הירושלמי נשמר עד הבאזר.
קארש מול הפועל לב ירושלים, הערבקארש מול הפועל לב ירושלים, הערב
קארש מול הפועל לב ירושלים, הערב
(צילום: יפית כחלון, באדיבות מכבי עירוני רמת גן)
הרבו לקלוע לירושלים: ליזה ברקני 12, ניצן עמאר ואוליביה קוקהרן 11 כ"א, פייתון וויליאמס 10, הדר מור יוסף 9. לרמת גן: מדיסון ויליאמס 23, קורטני ריינג' 13, דניאל קארש 9.
בצפון נרשם משחק נוסף שהיה שקול בחלקים גדולים ממנו, אך בסופו של דבר מכבי חיפה גברה על מכבי כרמיאל 62:76. לחיפה: נור כיוף 24, ג'סמין וולקר 19, אריאל הירן 12. לכרמיאל: לאזאנה ביינס 17, דראיונה לואיס 13.
האלופה הפועל ראשל"צ כבר הוליכה ב-28 הפרש, אך לבסוף גברה על בני יהודה 73:84. לראשל"צ: אנסטסיה בולדירובה ודייזרה יאנג 16 כ"א, ליאור גרזון 12, רותם שטיקלרו 10. לבני יהודה: ליאונה אודום 24, ג'וליאן רדמונד 16.
אליצור רמלה הביסה בחוץ 54:78 את בנות פ"ת. לרמלה: אימארי תומאס 25, דניאל רבר 21. לפ"ת: לורין טיילר 17, ג'יין אסינדה 11, מאי דיין 10.