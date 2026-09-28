הפועל לב ירושלים רשמה הערב (שני) את התוצאה המעניינת של המחזור הראשון בליגת העל לנשים, כשניצחה בחוץ 51:62 את מכבי ר"ג.
ריצת 2:9 של האורחת בסיום הרבע השלישי העניקה לה יתרון שהתקרב לדו-ספרתי, וממנו היא כבר לא שמטה את המשחק. ברבע האחרון שתי הקבוצות התקשו מאוד לייצר נקודות, אך היתרון הירושלמי נשמר עד הבאזר.
הרבו לקלוע לירושלים: ליזה ברקני 12, ניצן עמאר ואוליביה קוקהרן 11 כ"א, פייתון וויליאמס 10, הדר מור יוסף 9. לרמת גן: מדיסון ויליאמס 23, קורטני ריינג' 13, דניאל קארש 9.
בצפון נרשם משחק נוסף שהיה שקול בחלקים גדולים ממנו, אך בסופו של דבר מכבי חיפה גברה על מכבי כרמיאל 62:76. לחיפה: נור כיוף 24, ג'סמין וולקר 19, אריאל הירן 12. לכרמיאל: לאזאנה ביינס 17, דראיונה לואיס 13.
האלופה הפועל ראשל"צ כבר הוליכה ב-28 הפרש, אך לבסוף גברה על בני יהודה 73:84. לראשל"צ: אנסטסיה בולדירובה ודייזרה יאנג 16 כ"א, ליאור גרזון 12, רותם שטיקלרו 10. לבני יהודה: ליאונה אודום 24, ג'וליאן רדמונד 16.
אליצור רמלה הביסה בחוץ 54:78 את בנות פ"ת. לרמלה: אימארי תומאס 25, דניאל רבר 21. לפ"ת: לורין טיילר 17, ג'יין אסינדה 11, מאי דיין 10.