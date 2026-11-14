אחרי צמד הניצחונות היוקרתיים על הפועל ת"א בשבוע הדרבי, במהלכם קטעה מכבי ת"א רצף של שישה הפסדים בכל המסגרות וזכתה בגביע ווינר, היא מארחת בשעה זו את מוליכת ליגת העל, הפועל ירושלים. החבורה של עודד קטש, שגם חזרה למסלול הניצחונות ביורוליג, מגיעה ל"קלאסיקו" עם מאזן 2:2 בליגת העל, לעומת האדומים מהבירה שטרם הפסידו העונה (0:5).
הניצחון האחרון של מכבי ת"א בליגה הושג לפני כחודש, אז הביסה את עירוני קריית אתא 89:116. האדומים של סשה אוברדוביץ' ניצחו במחזור האחרון בליגה את הפועל העמק 59:65. הירושלמים, שסופגים 68 נקודות בממוצע בליגה, שומרים על מאזן מושלם גם ביורוקאפ. את הסיבוב הראשון של שלב הבתים הם סיימו עם שבעה ניצחונות, האחרון: 77:91 על דרטונה באיטליה ביום רביעי האחרון.
מאזן המפגשים בעונה הסדירה בין הקבוצות עומד על 112 ניצחונות למכבי ת"א לעומת 30 של הפועל ירושלים. בעונה שעברה ניצחו הצהובים בשני מפגשי הליגה בין הקבוצות, כאשר בזה שהתקיים בארנה בבירה (105:112) נזקקה האלופה להארכה כדי להכניע את האדומים. המפגש האחרון בין הקבוצות התקיים העונה במסגרת חצי גמר גביע ווינר, בחולון, בו מחקו הצהובים פיגור של עשר נקודות בדרך לגמר בזכות ניצחון 71:88.
אושיי בריסט נעדר הערב זכר לפציעה בדרבי לפני יומיים, ודניאל טייס נרשם לראשונה למשחקי מכבי ת"א בליגה. ים מדר נרשם אבל לא צפוי לשחק. לורנזו בראון עולה להופעה ראשונה במדים האדומים מול האקסית.
מהלך המשחק
פורסם לראשונה: 20:48, 14.11.26