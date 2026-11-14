אחרי צמד הניצחונות היוקרתיים על הפועל ת"א בשבוע הדרבי, במהלכם קטעה מכבי ת"א רצף של שישה הפסדים בכל המסגרות וזכתה בגביע ווינר, היא מארחת בשעה זו את מוליכת ליגת העל, הפועל ירושלים. החבורה של עודד קטש, שגם חזרה למסלול הניצחונות ביורוליג, מגיעה ל"קלאסיקו" עם מאזן 2:2 בליגת העל, לעומת האדומים מהבירה שטרם הפסידו העונה (0:5).

אחרי צמד הניצחונות היוקרתיים על הפועל ת"א בשבוע הדרבי, במהלכם קטעה מכבי ת"א רצף של שישה הפסדים בכל המסגרות וזכתה בגביע ווינר, היא מארחת בשעה זו את מוליכת ליגת העל, הפועל ירושלים. החבורה של עודד קטש, שגם חזרה למסלול הניצחונות ביורוליג, מגיעה ל"קלאסיקו" עם מאזן 2:2 בליגת העל, לעומת האדומים מהבירה שטרם הפסידו העונה (0:5).

אחרי צמד הניצחונות היוקרתיים על הפועל ת"א בשבוע הדרבי, במהלכם קטעה מכבי ת"א רצף של שישה הפסדים בכל המסגרות וזכתה בגביע ווינר, היא מארחת בשעה זו את מוליכת ליגת העל, הפועל ירושלים. החבורה של עודד קטש, שגם חזרה למסלול הניצחונות ביורוליג, מגיעה ל"קלאסיקו" עם מאזן 2:2 בליגת העל, לעומת האדומים מהבירה שטרם הפסידו העונה (0:5).