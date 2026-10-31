בצל התוצאות הדלות והפציעה של איפה לונדברג, במכבי ת"א מעוניינים לחזק את הסגל. הלילה (בין שישי לשבת), נוכח מאבקי השליטה במועדון ובמהלך חסר תקדים אצל האלופה, חשף אחד מבעלי המניות, ריצ'ארד דיץ, ההתכתבויות פנימיות (מצונזרות בחלקן) בין בעלי הקבוצה והמנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה בנושא.
הודעה ראשונה: קלאודיו קולדבלה לבעלי מכבי ת"א תאריך: 25 באוקטובר 2026, 13:34
צהריים טובים לכולם, ראשית, אני רוצה להביע את אכזבתי מההופעה החלשה שלנו אמש, מנגד, בעמדות הגארדים אנחנו נמצאים במצב חירום בעקבות הפציעה של איפה לונדברג. הדבר מעמיד אותנו במצב בעייתי אם אחד מהם ייפצע, במיוחד לנוכח לוח המשחקים האינטנסיבי שמצפה לנו עד סוף נובמבר, עם העומס הכבד והנסיעות התכופות. זה לא הסגנון שלי להתלונן או לחפש תירוצים. להפך, אני מודע היטב לכל מה שאתם, הבעלים, עושים למען המועדון.
אנחנו מתמודדים עם תקופה קשה במיוחד, שבה אנחנו נאלצים לשחק מחוץ לת"א, מצב שיש לו השלכות כלכליות ואחרות משמעותיות. וזאת מבלי להזכיר את המציאות החדשה ביורוליג, שבה כל המועדונים מוציאים יותר כסף מאי פעם, כולל אנחנו. להלן כמה שמות של גארדים, לצד נתונים כספיים משוערים. חשוב לציין שחלק מהמצבים עדיין משתנים, מכיוון שמדובר בשחקנים שנמצאים תחת חוזה בקבוצות אחרות.
1. ג'מיר יאנג 2. קמאר בולדווין 3. קיליאן הייז - השחקן נמצא כרגע בארה"ב. 4. נמניה נדוביץ'
בנוגע לשמועות הרבות שמסתובבות בתקשורת, שבחלקן מוזכר גם טיילר דורסי, רציתי לספק עדכון לגבי מצבו האמיתי. טיילר, שמחזיק בדרכון יווני, נמצא תחת חוזה באולימפיאקוס. קיליאן הייז הוא ככל הנראה השם המסקרן ביותר. יש לו ניסיון קודם באירופה, לאחר ששיחק באולם במסגרת היורוקאפ, לפני שנבחר במקום השביעי בדראפט ה-NBA.
קמאר בולדווין הוא שחקן טוב. אני לא מסתיר את העובדה שהרעיון הראשוני היה לשחזר את מה שעשינו עם ג'ימי קלארק - למצוא שחקן בליגת ווינר ולפתח אותו. לצערי, נכון לעכשיו לא מצאנו שחקן שמעניין אותנו. רציתי לשתף אתכם במחשבות שלי ובעבודת המחקר שביצעתי על השוק. מכיוון שעדיין לא קיבלתי משוב סופי מהמאמנים, אפנה אליהם שוב היום כדי לקבל את דעתם בנושא.
בברכה, קלאודיו.
הודעה שנייה - ריצ'רד דיץ לקולדבלה 25 באוקטובר 2026, 16:57
היי קלאודיו,
1. מי הכין את הדוח המקיף על עמדת הרכז? האם זה הגיע מסם? 5. בנוגע לסוגיית הגארד, אני יודע שאתה עובד על זה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לבהירות ולקבל החלטות בנושא הזה בהקדם האפשרי.
הודעה שלישית - קולדבלה משיב לדיץ 25 באוקטובר 2026, 18:36
ריצ'רד,
1. לגבי הדוח: אני סיפקתי את המידע לסם, שהשתמש במאגר הנתונים שלו כדי להכין את ההערות, יחד עם המידע שאספנו. הרעיון היה לקבל תמונה רחבה שתוכל להיות שימושית לאורך העונה, אבל במיוחד בחודש מרץ, כאשר בתקווה נוכל סוף סוף לבנות את הסגל לעונה הבאה מספיק זמן מראש. אנחנו מכינים דוח כזה אחת לחודשיים עבור כל עמדה.
5. לגבי סוגיית הגארד:
ריצ'רד, תוכל בבקשה להבהיר לי את הנקודה האחרונה?
מה בדיוק אני צריך לעשות?
תודה.
הודעה רביעית - דיץ לקולדבלה 25 באוקטובר 2026, 19:23
תודה, קלאודיו.
לגבי הנקודה האחרונה, הכוונה שלי היא שאנחנו צריכים המלצות מעשיות שאפשר לפעול לפיהן. הדוח של סם מעניין, אבל אנחנו חייבים לצמצם את האפשרויות ולהבין את מי אתה רוצה (ולמה), ואיך אנחנו משיגים אותו. אפילו ברשימה המצומצמת נראה שכמה מהשחקנים לא באמת מתאימים לדרישות שהצבת.