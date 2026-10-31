צהריים טובים לכולם, ראשית, אני רוצה להביע את אכזבתי מההופעה החלשה שלנו אמש, מנגד, בעמדות הגארדים אנחנו נמצאים במצב חירום בעקבות הפציעה של איפה לונדברג.

הדבר מעמיד אותנו במצב בעייתי אם אחד מהם ייפצע, במיוחד לנוכח לוח המשחקים האינטנסיבי שמצפה לנו עד סוף נובמבר, עם העומס הכבד והנסיעות התכופות

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