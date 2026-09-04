עוד טלטלה ניהולית במכבי ת"א. ריצ'רד דיץ, אחד מבעלי המועדון, הודיע היום (שישי) כי הוא מממש את זכות הסירוב שלו על עסקת מכירת המניות של משפחת רקנאטי לג'ייסון לוין, ולמעשה רוכש 38 אחוזים ממניות הקבוצה. לטענת לוין, המהלך יגדיל את אחזקותיו במועדון מ-17.5 אחוז ל-55.5 אחוז, ואולי אפילו ל-62 אחוז. דיץ הפך לאחד מבעלי מכבי ת"א ב-2013, והונו מוערך בכ-2 מיליארד דולר.

בהודעה שפרסם לתקשורת כתב דיץ: "היום, לאחר שאודי רקנאטי, שמעון מזרחי ובן אשכנזי הודיעו לי על כוונתם למכור את השליטה במכבי ת"א לג'ייסון לוין, מימשתי את זכות הסירוב הראשונה שלי ביחס ל-38 אחוז ממניות המועדון. מהלך זה צפוי להגדיל את אחזקותיי ל-55 אחוז לפחות, וייתכן שאף ל-62. עשיתי זאת מסיבה אחת: כדי להגן על מכבי".

גלריה שוב שינוי במבנה הבעלים. שחקני מכבי ת"א ( צילום: אלכס קולומויסקי )

עוד כתב דיץ: "כאשר בעלי מניות אחרים מבקשים לצמצם את מחויבותם הכספית למועדון, היה זה הגיוני מצדם לחפש סיוע. עם זאת, לדעתי, העברת השליטה במועדון למשקיע שאין לו כל קשר קודם למכבי או ניסיון בכדורסל האירופי הייתה מהלך הכרוך בסיכון מופרז. ייתכן שהייתי מברך על תהליך הדרגתי, אך לא על זינוק אל הלא נודע".

"מכבי היא הרבה יותר ממועדון ספורט או מנכס פיננסי. היא דרך חיים, תשוקה שקשה להסביר וקבוצה שנוגעת בחייהם ומשנה את חייהם של כל מי שאוהד אותה או משחק בשורותיה. בעלות על המועדון היא הרבה מעבר להזדמנות עסקית. זוהי אחריות לשמור עליו ולהוביל אותו".

דיץ התייחס למטרותיו לאחר המהלך: "המשימה שלי ברורה - להשאיר מאחור את המאבקים הפנימיים, לבנות מצוינות בכל חלקי המועדון בעזרת מומחיות ברמה עולמית בדירקטוריון שלנו, ולהחזיר את מכבי למקומה בין מועדוני העל של אירופה, לצד המשך המאבק המתמיד על אליפויות וגביעים בישראל. פירוש הדבר לכבד את הדור שהפך את מכבי לגדולה, ובמקביל להעניק לדור חדש את היכולת לשאת את המסורת קדימה".

ריצ'רד דיץ ( צילום: באדיבות מכבי תל אביב )

מהי עסקת לוין?

לפני כחודש הודיעה משפחת רקנאטי באופן רשמי לשאר הבעלים במכבי ת"א על מכירת חצי ממניותיה לאיש העסקים היהודי-אמריקאי, ג'ייסון לוין בעסקה שפורסמה לראשונה ב-ynet . לוין, ששימש לשעבר כמנכ"ל ממפיס גריזליס מה-NBA, למעשה הפך למחזיק ב-29 אחוזים מהבעלות על המועדון והסכום ששילם עבורם הוא 50 מיליון דולר.