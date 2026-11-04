הפועל ירושלים תעלה הערב (רביעי, 21:00) לפרקט בבלגרד לקרב המושלמות ביורוקאפ. גם היא וגם אריס סלוניקי ניצחו בכל חמשת משחקיהן במפעל, ואחת מהן תספוג הערב הפסד אירופי ראשון העונה. ירושלים מגיעה למפגש גם עם מאזן מושלם בליגת העל, בעוד אריס עומדת על ארבעה ניצחונות והפסד בליגה היוונית. ביום ראשון רשמה היריבה היוונית את הניצחון המרשים ביותר שלה עד כה, כשגברה 91:101 על פנאתינייקוס. מול יריבה שנמצאת בכושר כזה, האדומים יוכלו לבחון עד כמה ההגנה והרוטציה שבנה סשה אוברדוביץ' מסוגלות להתמודד גם מול אחת הקבוצות הבולטות במפעל.

"הקבוצה מאוד מאומנת", אומר המנהל המקצועי, דן שמיר, ומצביע בראש ובראשונה על היכולת של אוברדוביץ' להוציא משחקניו מאמץ באופן עקבי. "הוא עושה את זה בדרך של הצבת ציפיות ומתן דוגמה אישית". לדברי שמיר, השחקנים מעריכים מאוד את המאמן ומגיבים לדרישות הגבוהות שלו. הדבר ניכר בנכונות שלהם לשחק באינטנסיביות בכל רגע נתון. סדר העדיפויות של המאמן הסרבי ברור: ירושלים רוצה קודם כול לבסס הגנה שתאפשר לה לשלוט בקצב ולהישאר במשחק גם בערב קליעה פחות מוצלח.

גלריה יישאר עם מאזן מושלם? אוברדוביץ' ( צילום: עוז מועלם )

"ככה נוכל לנצח משחקים גם אם אנחנו לא קולעים כל כך טוב, גם אם ההתקפה עדיין לא מתוקתקת", מסביר שמיר. בחמשת מחזורי הפתיחה ביורוקאפ ספגה ירושלים 73.6 נקודות בממוצע למשחק – הנתון הנמוך ביותר בבית. מול אריס, שקלעה 91 נקודות בממוצע בחמשת המחזורים הראשונים, המבחן יהיה אם שחקניו של אוברדוביץ' יצליחו לגרום ליריבה לייצר נקודות מול הגנה מסודרת.

להפועל ירושלים יש 13 שחקנים זמינים, ו-14 אם כוללים את ג'ארד הארפר, שעדיין פצוע. לאוברדוביץ' יש רוטציה מסודרת, אך ההיררכיה מאפשרת גם לשחקנים שבדרך כלל מקבלים פחות דקות לקבל הזדמנויות. כשהצוות המקצועי נדרש לשנות חמישייה או לחלק עומסים, עומדים לרשותו שחקנים שכבר צברו דקות משחק ויודעים מה מצופה מהם. מול הפועל אילת, למשל, אף שחקן לא עבר את רף 27 הדקות, וקני לופטון קיבל מנוחה בעקבות פציעה קלה בברך.

"ייתן לנו שקט נפשי". בראון ( צילום: עוז מועלם )

"כל השחקנים שלנו מוכנים לשחק, ולכולם יש את פרקי הזמן שלהם", מסביר שמיר. מבחינת ירושלים, הערך של העומק הזה התברר כבר בסוף אוגוסט, לאחר שהארפר נפצע. הקבוצה איבדה את הכוכב שסביבו נבנה חלק גדול מהסגל, ונדרשה לחלק את האחריות בין שחקנים נוספים. חלוקת הדקות מאפשרת לה לעשות זאת גם במהלך שבוע שבו היא עוברת ממשחקי הליגה ליורוקאפ.

מי שהגיע בעקבות הפציעה של הארפר הוא לורנזו בראון, שנועד לספק לירושלים פתרון בעמדת הרכז. "הוא נותן לנו המון שקט נפשי", אומר שמיר. בשתי הופעות הליגה שלו בראון פתח בחמישייה והעמיד ממוצעים של שמונה נקודות, ארבעה אסיסטים ושלושה ריבאונדים ב-25 דקות למשחק. ביורוקאפ הוא עומד על 2.8 נקודות ו-3.8 אסיסטים בממוצע, אך בהפועל ירושלים לא מסתכלים רק על השורה הסטטיסטית שלו.

"הוא שחקן מאוד משמעותי, מביא הרבה ניסיון לתוך הרוטציה. אנחנו סומכים עליו. הוא יכול לנהל את הקבוצה ברגעים קריטיים, והוא מסוג השחקנים שהיית רוצה שיהיו על המגרש בחמש הדקות האחרונות", מסכם שמיר את דבריו על בראון.