מכבי ת"א תיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה ללא אחד הכוכבים החשובים שלה, איפה לונדברג. הגארד נפצע באימון הקבוצה ועבר בדיקת MRI, שבה אובחן קרע חלקי בגיד הארבע ראשי. משך ההיעדרות הצפוי הוא שישה עד שמונה שבועות.

מכבי ת"א תיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה ללא אחד הכוכבים החשובים שלה, איפה לונדברג. הגארד נפצע באימון הקבוצה ועבר בדיקת MRI, שבה אובחן קרע חלקי בגיד הארבע ראשי. משך ההיעדרות הצפוי הוא שישה עד שמונה שבועות.

מכבי ת"א תיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה ללא אחד הכוכבים החשובים שלה, איפה לונדברג. הגארד נפצע באימון הקבוצה ועבר בדיקת MRI, שבה אובחן קרע חלקי בגיד הארבע ראשי. משך ההיעדרות הצפוי הוא שישה עד שמונה שבועות.