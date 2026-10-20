מכבי ת"א תיאלץ להסתדר בתקופה הקרובה ללא אחד הכוכבים החשובים שלה, איפה לונדברג. הגארד נפצע באימון הקבוצה ועבר בדיקת MRI, שבה אובחן קרע חלקי בגיד הארבע ראשי. משך ההיעדרות הצפוי הוא שישה עד שמונה שבועות.
לונדברג פתח בחמישייה בשני משחקי היורוליג האחרונים של הצהובים בספרד. בהפסד 90:87 לברצלונה בשבוע שעבר קלע 13 נקודות, כולל שלוש קליעות עונשין שהשוו את התוצאה 19 שניות לסיום, לפני סל הניצחון של הקטלאנים. יומיים לאחר מכן תרם שש נקודות בניצחון 88:91 על ולנסיה, שהיה השני של מכבי העונה במפעל.
הגארד הדני בן ה-31 הצטרף למכבי בנובמבר אשתקד מפרטיזן בלגרד, ובקיץ האריך את חוזהו בשלוש שנים נוספות. בעונתו הראשונה בצהוב העמיד ממוצעים של 11 נקודות ו-3.6 אסיסטים ביורוליג, ובסדרת גמר הליגה תרם 17.5 נקודות למשחק. לפני שהגיע לישראל שיחק גם בצסק"א מוסקבה ובווירטוס בולוניה, וב-2022 הפך לכדורסלן הדני הראשון ששיחק ב־NBA, במדי פיניקס.