המחלוקת על עתידה של מכבי ת"א מקבלת תפנית נוספת. שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין מימשו את זכות הסירוב על מניותיו של בן אשכנזי, המחזיק ב-9% מהמועדון. מדובר במניות שנועדו במקור לעבור לג'ייסון לוין, ושגם ריצ'ארד דיץ כבר הפעיל לגביהן את זכות הסירוב.

המחלוקת על עתידה של מכבי ת"א מקבלת תפנית נוספת. שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין מימשו את זכות הסירוב על מניותיו של בן אשכנזי, המחזיק ב-9% מהמועדון. מדובר במניות שנועדו במקור לעבור לג'ייסון לוין, ושגם ריצ'ארד דיץ כבר הפעיל לגביהן את זכות הסירוב.

המחלוקת על עתידה של מכבי ת"א מקבלת תפנית נוספת. שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין מימשו את זכות הסירוב על מניותיו של בן אשכנזי, המחזיק ב-9% מהמועדון. מדובר במניות שנועדו במקור לעבור לג'ייסון לוין, ושגם ריצ'ארד דיץ כבר הפעיל לגביהן את זכות הסירוב.