המחלוקת על עתידה של מכבי ת"א מקבלת תפנית נוספת. שמעון מזרחי, משפחת רקנאטי וג'ייסון לוין מימשו את זכות הסירוב על מניותיו של בן אשכנזי, המחזיק ב-9% מהמועדון. מדובר במניות שנועדו במקור לעבור לג'ייסון לוין, ושגם ריצ'ארד דיץ כבר הפעיל לגביהן את זכות הסירוב.
במקביל, הצדדים חלוקים גם בשאלה מי ישתתף בבוררות על השליטה במועדון. מזרחי ומשפחת רקנאטי דורשים לצרף את לוין, בטענה שהוא בעל מניות ושדיץ עצמו כבר צירף אותו להליך בבית המשפט. דיץ טוען מנגד כי מדובר בשני הליכים נפרדים, וכי לוין נכלל בבקשה לצו מניעה כדי לעצור את העברת המניות אליו. שופט בית המשפט המחוזי אריאל צימרמן יכריע בסוגיה, ורק לאחר החלטתו תוכל הבוררות לצאת לדרך.
דיץ פעל להגדלת אחזקותיו לכ-55.5%, ובהמשך הייתה אפשרות שיגיע ל-62.5% ואף יותר. לאחר מכן פרסם מזרחי הודעה שלפיה גם הוא מממש את זכות הסירוב, וטען לקדימות ברכישה. כעת, הוא ומשפחת רקנאטי מממשים את הזכות גם ביחס לחלקו של אשכנזי. הבוררות תיפתח ביום ראשון הקרוב.