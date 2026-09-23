מכבי ת"א תפחת מחר (חמישי, 21:45) את העונה האירופית במשחק חוץ נגד וילרבאן הצרפתית. רגע לפני ההמראה, דיברו הצהובים על הפרמיירה המרגשת.

וילרבאן עברה שינויים רבים בפגרה, על הקווים ועל הפרקט. לתפקיד המאמן מונה אגדת ה-NBA טוני פארקר, שיפתח את עונתו הראשונה כמאמן ביורוליג. שלושה שחקנים בלבד נותרו בסגל מהעונה שעברה: דייויד לייטי, שיפתח את עונתו העשירית בקבוצה לאחר שקלע 4.2 נקודות למשחק בעונה החולפת, ולצדו הצרפתים אדווין ג’קסון ובודיאן מאסה. בין המצטרפים נמצאים בות' גאת (אולם) וג'ואל בולומבוי (הכוכב האדום בלגרד). זה יהיה המפגש ה-16 בין הקבוצות כאשר מכבי ניצחה ב-13 מ-15 המפגשים הקודמים. מאזן משחקי החוץ מול וילרבאן עומד על שישה ניצחונות לצהובים לעומת הפסד אחד.

"אין משחקים קלים". קטש ( צילום: מוטי קמחי )

"אין משחקים קלים", אמר המאמן עודד קטש על העונה שבפתח והיריבה. "אנחנו לקראת עונה עם הרבה סגלים מטורפים, וקבוצות מאוד מעניינות. מתחילים ממשחק חוץ שהייתי מעדיף להתמודד איתו בשלב מאוחר יותר. וילרבאן קבוצה מאוד אתלטית, משחקת בסגנון שעוד לא חווינו".

על העונה שבפתח: "נקודת הפתיחה שלנו כסגל ומבחינת עומק הסגל והמשכיות היא יותר טובה. ועדיין, אני חושב שהתחרות התחזקה ככה שזה הרבה עלינו, הרבה יקבע באם המשחקים יחזרו לארץ ואם נשאר בריאים. אני מאמין שנחבר את הדברים עם הזמן".

אושיי בריסט הוסיף: "הנה, אנחנו כאן, זה נראה כמו פגרה קצרה - וטוב לחזור. זו העבודה שלנו וכולנו נרגשים לקראת העונה החדשה וההזדמנות החדשה שיש לנו. אנחנו יודעים למה לצפות ויודעים מה מונח על הכף. יש לנו סגל מרשים, מההתחלה ועד לסוף - עם שחקנים שרוצים לנצח - וזה הכי חשוב".