הישג לכדורסל הנשים הישראלי: תמר כרמי ומעיין גורין השתתפו במחנה הכדורסל היוקרתי Women’s Basketball Without Borders Next Up, שקיימו ה-NBA ופיב"א בסינגפור והסתיים היום (שבת). השתיים היו בין 80 שחקניות מובילות בגיל תיכון, שנבחרו לקחת חלק במחנה והגיעו ממדינות מחוץ לארצות הברית.
במשך ארבעה ימים זכו המשתתפות להתאמן בהדרכת שורה של כוכבות כדורסל, בהן אלופות אולימפיות, זוכות אליפות ה-WNBA וחברת היכל התהילה של פיב"א. בין המדריכות הייתה צ'לסי גריי, שזכתה בשתי מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת ארצות הברית ונבחרה ל-MVP של סדרת גמר ה-WNBA ב-2022. לצדה הדריכה גם אריאל אטקינס, אלופה אולימפית ואלופת ה-WNBA.
לצוות האימון הצטרפו גם קריסטי טוליבר, שזכתה פעמיים באליפות ה-WNBA ובעבר אף זכתה עם שי דורון באליפות המכללות במדי מרילנד, ויוקו אוגה, חברת היכל התהילה של פיב"א.
כרמי אף רשמה הישג אישי במסגרת המחנה, כשהעפילה לגמר תחרות השלשות וסיימה במקום השלישי. גורין השתתפה באימונים, אך נקע בקרסול מנע ממנה לקחת חלק בתחרויות שנערכו במהלך האירוע.