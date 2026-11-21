הישג לכדורסל הנשים הישראלי: תמר כרמי ומעיין גורין השתתפו במחנה הכדורסל היוקרתי Women’s Basketball Without Borders Next Up, שקיימו ה-NBA ופיב"א בסינגפור והסתיים היום (שבת). השתיים היו בין 80 שחקניות מובילות בגיל תיכון, שנבחרו לקחת חלק במחנה והגיעו ממדינות מחוץ לארצות הברית.

הישג לכדורסל הנשים הישראלי: תמר כרמי ומעיין גורין השתתפו במחנה הכדורסל היוקרתי Women’s Basketball Without Borders Next Up, שקיימו ה-NBA ופיב"א בסינגפור והסתיים היום (שבת). השתיים היו בין 80 שחקניות מובילות בגיל תיכון, שנבחרו לקחת חלק במחנה והגיעו ממדינות מחוץ לארצות הברית.

הישג לכדורסל הנשים הישראלי: תמר כרמי ומעיין גורין השתתפו במחנה הכדורסל היוקרתי Women’s Basketball Without Borders Next Up, שקיימו ה-NBA ופיב"א בסינגפור והסתיים היום (שבת). השתיים היו בין 80 שחקניות מובילות בגיל תיכון, שנבחרו לקחת חלק במחנה והגיעו ממדינות מחוץ לארצות הברית.