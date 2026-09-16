מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים פתחה היום (רביעי) באופן רשמי את עונת 2026/27 באירוע חגיגי בקריה האקדמית אונו, בהשתתפות קבוצות הליגה בסגלים מלאים. האירוע נפתח בהשתלמות של איגוד השופטים בנושא עדכוני חוקת המשחק, ובהמשך הוצגו השינויים לקראת העונה הקרובה, בהם שיטת המשחקים החדשה, התוכנית השיווקית והפעילות הקהילתית.

העונה תיערך במתכונת של שני סיבובים, שבסיומם שש הקבוצות הראשונות יעפילו ישירות לפלייאוף. הקבוצות שיסיימו במקומות 7 עד 10 יתמודדו בשלב פלייאין על שני הכרטיסים הנותרים, בעוד שתי הקבוצות שלא יעפילו ייפגשו בסדרת הישרדות. משחקי העונה הסדירה ייערכו בימי שני, למעט המשחק המרכזי בכל מחזור, שיתקיים ביום ראשון.

גלריה שחקניות בני יהודה באירוע פתיחת העונה ( צילום: עודד קרני, מינהלת ליגת העל לנשים )

יו"ר המנהלת, דנה סנדר, אמרה כי השינוי אינו מסתכם במבנה התחרות: "אנחנו פותחות עונה עם שינוי בשיטת המשחקים ועם תוכנית רחבה לחיזוק הליגה, להגדלת החשיפה ולהעמקת החיבור לקהל. בלב העשייה שלנו נמצאות השחקנית הישראלית והקהילה. אנחנו רוצות שהשחקניות שלנו יובילו על המגרש, יקבלו במה משמעותית יותר גם מחוצה לו ויהיו דמויות שילדות ונערות יכולות להזדהות איתן ולשאוף להיות כמותן".

גם שיתוף הפעולה עם אתנה צפוי לקבל העונה דגש משמעותי יותר. סנדר ציינה כי לראשונה גיבשה אתנה תוכנית פעולה רחבה הכוללת יעדים ודרישות בתחומי השיווק, התקשורת והחשיפה. "זו הזדמנות משמעותית להרחיב את החשיפה לליגה ולשחקניות ולתרגם את הפוטנציאל לעשייה מדידה לאורך העונה", אמרה.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, הדגיש את החשיבות של השקעה במחלקות הנוער והנערות, במיוחד על רקע המעבר של שחקניות ושחקנים למכללות בארצות הברית, וקרא ליושבי ראש הקבוצות לקחת חלק פעיל בפיתוח הענף, בחיזוק התשתיות ובהבאת קהל למגרשים. "הענף הזה תלוי גם בכם", אמר פרישמן, שהודה לסנדר על פעילותה והוסיף: "כדורסל הנשים והבנות חשוב לנו מאוד".

מכבי אשדוד ( צילום: עודד קרני, מינהלת ליגת העל לנשים )

מנכ"לית אתנה, עפרי יקיר, התייחסה גם היא להשקעה בענף וסיפרה כי במסגרת מבחן התמיכה לנשים, בהיקף של 40 מיליון שקל, הוקצו לאיגוד הכדורסל יותר מ־4 מיליון שקל עבור פיתוח ילדות, נערות וענף כדורסל הנשים. "זו בשורה מאוד גדולה", אמרה יקיר. פרופ' אבי מויאל, ראש התמחות ספורט בקריה האקדמית אונו, פנה לשחקניות ואמר כי הצלחתן "מהווה השראה לכל ילדה ונערה" ומוכיחה כי "אין שום תקרת זכוכית".

לצד המהלכים המקצועיים, המנהלת מרחיבה גם את הפעילות הקהילתית. במסגרת תוכנית "קבוצה בונה קהילה", בשיתוף ובתמיכת הטוטו, כל קבוצה תבחר שלוש קבוצות קהילתיות בעיר שלה ותהיה איתן בקשר לאורך העונה באמצעות מפגשים, אירוח במשחקים ופעילות משותפת. בנוסף, הליגה תשתף פעולה עם יוזמת "שבי רגע" של חברת כתר להעלאת המודעות לסרטן השד, ובמהלך אוקטובר ונובמבר יגיע "הכיסא הוורוד" למגרשים.

יו"ר מנהלת ליגת העל לנשים, דנה סנדר ( צילום: עודד קרני, מינהלת ליגת העל לנשים )