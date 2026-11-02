הפועל ירושלים שמרה על מאזן מושלם בליגת העל (0:4) עם ניצחון אתמול 78:88 על הפועל אילת, וכבר מחר (שלישי) תמריא לבלגרד לקראת המשחק החשוב מול היריבה המאתגרת ביותר שלה בתקופה האחרונה - אריס סלוניקי. אחת ההחלטות שקיבל סשה אוברדוביץ' כדי לפתוח את השבוע ברגל ימין הייתה להעניק מנוחה לקני לופטון ג'וניור. ג'יילן סמית' לקח את המושכות במקומו וסיים עם 18 נקודות וחמישה אסיסטים.

הפועל ירושלים שמרה על מאזן מושלם בליגת העל (0:4) עם ניצחון אתמול 78:88 על הפועל אילת, וכבר מחר (שלישי) תמריא לבלגרד לקראת המשחק החשוב מול היריבה המאתגרת ביותר שלה בתקופה האחרונה - אריס סלוניקי. אחת ההחלטות שקיבל סשה אוברדוביץ' כדי לפתוח את השבוע ברגל ימין הייתה להעניק מנוחה לקני לופטון ג'וניור. ג'יילן סמית' לקח את המושכות במקומו וסיים עם 18 נקודות וחמישה אסיסטים.

הפועל ירושלים שמרה על מאזן מושלם בליגת העל (0:4) עם ניצחון אתמול 78:88 על הפועל אילת, וכבר מחר (שלישי) תמריא לבלגרד לקראת המשחק החשוב מול היריבה המאתגרת ביותר שלה בתקופה האחרונה - אריס סלוניקי. אחת ההחלטות שקיבל סשה אוברדוביץ' כדי לפתוח את השבוע ברגל ימין הייתה להעניק מנוחה לקני לופטון ג'וניור. ג'יילן סמית' לקח את המושכות במקומו וסיים עם 18 נקודות וחמישה אסיסטים.

אחד הדברים הבולטים בניצחון היה שיתופם של רועי הובר ויותם חנוכי לדקות משחק דו-ספרתיות, בניגוד למצב במפעל האירופי. בקבוצה מרוצים מכך ששניהם מצליחים למצוא את מקומם ברוטציה, כשחנוכי אף היה אחד השחקנים שסייעו לשנות את המומנטום, עם תשע נקודות. בסופו של דבר, כדי לשמור על כל השחקנים רעננים ככל האפשר לקראת המשחק מול אריס, אוברדוביץ' חילק את הדקות בצורה מאוזנת למדי, כך שאף שחקן לא עבר את רף 27 הדקות.

אחד הדברים הבולטים בניצחון היה שיתופם של רועי הובר ויותם חנוכי לדקות משחק דו-ספרתיות, בניגוד למצב במפעל האירופי. בקבוצה מרוצים מכך ששניהם מצליחים למצוא את מקומם ברוטציה, כשחנוכי אף היה אחד השחקנים שסייעו לשנות את המומנטום, עם תשע נקודות. בסופו של דבר, כדי לשמור על כל השחקנים רעננים ככל האפשר לקראת המשחק מול אריס, אוברדוביץ' חילק את הדקות בצורה מאוזנת למדי, כך שאף שחקן לא עבר את רף 27 הדקות.

אחד הדברים הבולטים בניצחון היה שיתופם של רועי הובר ויותם חנוכי לדקות משחק דו-ספרתיות, בניגוד למצב במפעל האירופי. בקבוצה מרוצים מכך ששניהם מצליחים למצוא את מקומם ברוטציה, כשחנוכי אף היה אחד השחקנים שסייעו לשנות את המומנטום, עם תשע נקודות. בסופו של דבר, כדי לשמור על כל השחקנים רעננים ככל האפשר לקראת המשחק מול אריס, אוברדוביץ' חילק את הדקות בצורה מאוזנת למדי, כך שאף שחקן לא עבר את רף 27 הדקות.