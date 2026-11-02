הפועל ירושלים שמרה על מאזן מושלם בליגת העל (0:4) עם ניצחון אתמול 78:88 על הפועל אילת, וכבר מחר (שלישי) תמריא לבלגרד לקראת המשחק החשוב מול היריבה המאתגרת ביותר שלה בתקופה האחרונה - אריס סלוניקי. אחת ההחלטות שקיבל סשה אוברדוביץ' כדי לפתוח את השבוע ברגל ימין הייתה להעניק מנוחה לקני לופטון ג'וניור. ג'יילן סמית' לקח את המושכות במקומו וסיים עם 18 נקודות וחמישה אסיסטים.
אחד הדברים הבולטים בניצחון היה שיתופם של רועי הובר ויותם חנוכי לדקות משחק דו-ספרתיות, בניגוד למצב במפעל האירופי. בקבוצה מרוצים מכך ששניהם מצליחים למצוא את מקומם ברוטציה, כשחנוכי אף היה אחד השחקנים שסייעו לשנות את המומנטום, עם תשע נקודות. בסופו של דבר, כדי לשמור על כל השחקנים רעננים ככל האפשר לקראת המשחק מול אריס, אוברדוביץ' חילק את הדקות בצורה מאוזנת למדי, כך שאף שחקן לא עבר את רף 27 הדקות.
"היה מגיע לנו לנצח, גם אם זה היה קשה יותר ממה שציפינו", אמר המאמן בסיום. "המשחק הזה לא נותן לנו הרבה חופש לשחק יפה. חווינו קשיים לצד סלים שלא נכנסו. אולי זאת הבעיה שלנו, שאנחנו עדיין לא נותנים 100% מעצמנו. נדבר על זה ונתקן את הטעויות. יחד עם זאת, צריך לשים את המשחק הזה כמה שיותר מהר מאחורינו לקראת המשחק ברביעי. אנחנו מצפים להיות אגרסיביים במשחק הזה, להיות שם כל הזמן".
"קני היה חייב לנוח לפני המשחק כי הוא סובל מפציעה קלה בברך, לא משהו רציני", הסביר המאמן את ההחלטה שלא לרשום את הכוכב שלו. "אני מאמן עכשיו קבוצה שבה השחקנים מקשיבים היטב לדברים שלי, תומכים בכל מה שנאמר בחדר ההלבשה ועושים את המיטב. כך יהיה גם לקראת המשחק הזה. אנחנו מתחרים מול קבוצה שהיא כמונו, אחת הפייבוריטיות לזכות ביורוקאפ".
ירושלים מגיעה למפגש מול אריס כשהיא מושלמת גם ביורוקאפ, עם חמישה ניצחונות, בדיוק כמו היריבה היוונית שלה בבית. אחת משתי הקבוצות תחווה בעוד כיומיים הפסד ראשון במפעל. בנושא אחר, קצב ההחלמה של ג'ראד הארפר מתקדם, והוא כבר החל באימונים הכוללים מגע עם הכדור ובתרגילי קליעה.