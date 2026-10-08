רגע לפני שהיא פותחת עונה רביעית ברציפות בליגת העל, מכבי ר"ג ערכה היום (חמישי) את מסיבת העיתונאים הרשמית לקראת הג'אמפ הראשון בהשתתפות הבעלים אבי גבאי, ראש העירייה כרמל שאמה, המאמן החדש אלעד חסין, הקפטן גיל בני ושאר השחקנים ושחקני הצוות.
בשנתיים הראשונות שלה בליגת העל, הקבוצה סיימה במקומות השלישי והשישי, הגיעה פעמיים לרבע גמר הפלייאוף ואף שיחקה בליגת האלופות של פיב"א. בעונה שעברה סיימה ר"ג במקום התשיעי, ובהנהלה החליטו הקיץ לערוך שינוי משמעותי - מאמן הקבוצה בשש השנים האחרונות, שמוליק ברנר, עזב ואת מקומו תפס, כאמור, חסין.
ראש העירייה כרמל שאמה סיפר שהקבוצה מקבלת מהעירייה את התקצוב הגבוה ביותר, אפילו יותר מתקציבי חגיגות יום העצמאות. כחלק מהשיפוץ, שונו חדרי ההלבשה, ונערך טקס תקיעת מזוזות חדש בכניסה אליהם.
"אנחנו ניתן את הכל, וכשנותנים את הכל תוצאות מגיעות", אמר חסין. "בנינו קבוצה מחדש אחרי שעזבו אותנו מספר שחקנים. חוץ משלושה כולם עזבו. הזרים שהגיעו, חלקם היו פה בעבר וחלקם פעם ראשונה בישראל. בכל הנוגע לישראלים, זה משהו שחשוב לנו. הם מחויבים. כולם נותנים הכל למען הקבוצה, ואני משוכנע שדברים יתחברו. חוויתי סוגים שונים של קבוצות, ומה שחשוב זה האופי. יש פה שחקנים ששיחקו בעבר בקבוצות מנצחות, ואין סיבה שזה לא יקרה השנה, גם אחרי התוצאות בגביע ווינר (הקבוצה סיימה אחרונה בבית 1). זה עניין של זמן וצריך סבלנות".
"אני שנה שנייה במועדון, וכבוד עבורי להיות הקפטן". אמר בני. "אנחנו קבוצה צעירה, ואנחנו מגיעים לליגה הכי רעבים ומוכנים שיש. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לשפר, נחזיר הכל על המגרש".
"אנחנו פותחים עונה חדשה, ומבחינתנו זה פרק ב-80 שנה של מועדון", אמר גבאי. "בקיץ האחרון בנינו קבוצה חדשה לגמרי, אלעד חסין הוא מאמן מנוסה מאוד, גם בליגת העל. החתמנו שחקנים עם רעב שיבואו להוכיח את עצמם. התקציב גדל ביותר מ-4 מיליון שקל. אנחנו רוצים להיות תחרותיים. המטרה? פלייאוף עליון ולהיאבק על הכרטיס לאירופה. האולם בזיסמן עבר שדרוג במיליוני שקלים, אנחנו רוצים שכל משחק יהיה חוויה. קבוצת הנשים שלנו גם משחקת בליגת העל. החל מהעונה, היא חלק מהקבוצה שלנו. אנחנו המועדון השני בארץ שיש לו גם מועדון גברים וגם נשים - וזאת גאווה גדולה. אני מאחל לכולנו עונה מלאה הישגים שיביאו הצלחה למועדון".