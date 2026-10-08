"אנחנו ניתן את הכל, וכשנותנים את הכל תוצאות מגיעות", אמר חסין. "בנינו קבוצה מחדש אחרי שעזבו אותנו מספר שחקנים. חוץ משלושה כולם עזבו. הזרים שהגיעו, חלקם היו פה בעבר וחלקם פעם ראשונה בישראל. בכל הנוגע לישראלים, זה משהו שחשוב לנו. הם מחויבים. כולם נותנים הכל למען הקבוצה, ואני משוכנע שדברים יתחברו. חוויתי סוגים שונים של קבוצות, ומה שחשוב זה האופי. יש פה שחקנים ששיחקו בעבר בקבוצות מנצחות, ואין סיבה שזה לא יקרה השנה, גם אחרי התוצאות בגביע ווינר (הקבוצה סיימה אחרונה בבית 1). זה עניין של זמן וצריך סבלנות".

"אנחנו ניתן את הכל, וכשנותנים את הכל תוצאות מגיעות", אמר חסין. "בנינו קבוצה מחדש אחרי שעזבו אותנו מספר שחקנים. חוץ משלושה כולם עזבו. הזרים שהגיעו, חלקם היו פה בעבר וחלקם פעם ראשונה בישראל. בכל הנוגע לישראלים, זה משהו שחשוב לנו. הם מחויבים. כולם נותנים הכל למען הקבוצה, ואני משוכנע שדברים יתחברו. חוויתי סוגים שונים של קבוצות, ומה שחשוב זה האופי. יש פה שחקנים ששיחקו בעבר בקבוצות מנצחות, ואין סיבה שזה לא יקרה השנה, גם אחרי התוצאות בגביע ווינר (הקבוצה סיימה אחרונה בבית 1). זה עניין של זמן וצריך סבלנות".

"אנחנו ניתן את הכל, וכשנותנים את הכל תוצאות מגיעות", אמר חסין. "בנינו קבוצה מחדש אחרי שעזבו אותנו מספר שחקנים. חוץ משלושה כולם עזבו. הזרים שהגיעו, חלקם היו פה בעבר וחלקם פעם ראשונה בישראל. בכל הנוגע לישראלים, זה משהו שחשוב לנו. הם מחויבים. כולם נותנים הכל למען הקבוצה, ואני משוכנע שדברים יתחברו. חוויתי סוגים שונים של קבוצות, ומה שחשוב זה האופי. יש פה שחקנים ששיחקו בעבר בקבוצות מנצחות, ואין סיבה שזה לא יקרה השנה, גם אחרי התוצאות בגביע ווינר (הקבוצה סיימה אחרונה בבית 1). זה עניין של זמן וצריך סבלנות".

"אני שנה שנייה במועדון, וכבוד עבורי להיות הקפטן". אמר בני. "אנחנו קבוצה צעירה, ואנחנו מגיעים לליגה הכי רעבים ומוכנים שיש. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לשפר, נחזיר הכל על המגרש".

"אני שנה שנייה במועדון, וכבוד עבורי להיות הקפטן". אמר בני. "אנחנו קבוצה צעירה, ואנחנו מגיעים לליגה הכי רעבים ומוכנים שיש. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לשפר, נחזיר הכל על המגרש".

"אני שנה שנייה במועדון, וכבוד עבורי להיות הקפטן". אמר בני. "אנחנו קבוצה צעירה, ואנחנו מגיעים לליגה הכי רעבים ומוכנים שיש. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לשפר, נחזיר הכל על המגרש".