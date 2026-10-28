מכבי תל אביב מעלה הילוך בניסיונות לחזק את הסגל: הצהובים נמצאים במגעים מתקדמים עם הרכז הצרפתי קיליאן הייז (25, 1.93 מ'), שעשוי להצטרף כמחליפו של איפה לונדברג הפצוע. לאחר שבימים האחרונים התקיימו שיחות גם עם ג'מיר יאנג ונמניה נדוביץ', נראה כי המגעים עם הייז הם המתקדמים ביותר בשלב זה.