מכבי תל אביב מעלה הילוך בניסיונות לחזק את הסגל: הצהובים נמצאים במגעים מתקדמים עם הרכז הצרפתי קיליאן הייז (25, 1.93 מ'), שעשוי להצטרף כמחליפו של איפה לונדברג הפצוע. לאחר שבימים האחרונים התקיימו שיחות גם עם ג'מיר יאנג ונמניה נדוביץ', נראה כי המגעים עם הייז הם המתקדמים ביותר בשלב זה.
בעקבות ההפסד אמש (שלישי), במכבי החליטו להאיץ את המגעים בניסיון להשלים את החיזוק בהקדם. במועדון מקווים לסגור את העסקה כבר ביממה הקרובה, כדי שהגארד יוכל להגיע לישראל ביום שישי, במקביל לחזרת הקבוצה ארצה בתום השבוע הכפול ביורוליג.
הייז, שנבחר במקום השביעי בדראפט 2020 על ידי דטרויט פיסטונס, מחזיק בניסיון של 239 משחקים ב-NBA, שבהם העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 5 אסיסטים ו-2.9 ריבאונדים. עונת השיא שלו הייתה ב-2022/23 במדי דטרויט, אז רשם 10.3 נקודות, 6.2 אסיסטים ו-2.9 ריבאונדים ב-76 משחקים. בעונה החולפת שיחק ב-23 משחקים בסקרמנטו קינגס, עם ממוצעים של 5.5 נקודות ו-3.5 אסיסטים ב-17.7 דקות.
לפני המעבר ל-NBA שיחק בשולה הצרפתית ובאולם הגרמנית, ומאז המשיך את קריירת המשחק שלו בארה"ב. אם יצטרף למכבי, זו תהיה הפעם הראשונה שישחק ביורוליג, והוא יידרש להסתגל במהירות למפעל ולדרישות של קבוצתו החדשה.