אחרי שני ניצחונות רצופים בכל המסגרות - ובעיקר ההופעה המרשימה בחוץ מול ולנסיה (88:91), תארח מכבי ת"א מחר (21:45) באלכסנדר ניקוליץ' שבבלגרד את ריאל מדריד בתקווה להמשיך את המומנטום. הקבוצה המריאה היום (רביעי) לבירת סרביה אחרי שקיימה אימון בהדר יוסף. כידוע, הצהובים ייחסרו את איפה לונדברג, שאובחן אצלו קרע חלקי בגיד הארבע-ראשי - והוא צפוי להיעדר כחודשיים.

"ריאל בכושר מדהים", אמר קטש על היריבה שמדורגת תשיעית (3:3), וכבר סופרת שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות - אחרי שפתחה את העונה האירופית עם שלושה הפסדים רצופים, האחרון שבה להפועל ת"א. "הדרך שבה הם משחקים, עם הרבה מאוד יכולות, הם גם צירפו כמה שחקנים. לא פשוט מול ריאל. בדקות שטבארס על המגרש אתה עושה דברים קצת אחרת, וזה גם הגנתית וגם התקפית. הוא שחקן בעל באמת השפעה מאוד גדולה. אבל כשהוא לא על המגרש, הם די דומים לוולנסיה, בקצב מאוד מהיר. כמובן, אותו מאמן, אותה שיטה. זהו, אתגר לא פשוט. דווקא השם ריאל מדריד מעצים את הגעגוע למשחקים בהיכל. לא יודע למה, תמיד המשחקים הגדולים מתחברים לי עם ריאל מכבי.

עודד קטש ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

על הפציעה של לונדברג: "אני חושב שהיינו צריכים עוד גארד בכל מקרה לעונה כזאת ארוכה, אבל בטח בעקבות הפציעה. שוב, כשמסתכלים לגבי מחר, זה אומר שיהיה עומס על גארדים אחרים, כאשר גם ככה לא פשוט להתקיף נגד גארדים הגנתיים של ריאל. כן, הפציעה של לונדברג מאוד משמעותית, גם בטיימינג שהיא קרתה, בטח אם מדברים על המשחק הזה".

המפגש מחר יהיה ה-76 בין הקבוצות במסגרות האירופיות, כשהמאזן עומד על 28 ניצחונות של מכבי לעומת 47 של ריאל מדריד. "הקצב הגבוה יהיה גם מחר", סיכם קטש. "די דומה לוולנסיה. עשינו דברים, היו כמה דקות טובות שעשינו את זה, אבל לא היינו מושלמים מהבחינה הזאת. ומחר נצטרך לעשות את זה מושלם ברמת הירידה להגנה ולא ברור".

בונזי קולסון הוסיף: "זה הולך להיות עוד משחק קשה ופיזי. ריאל מדריד היא קבוצה מוכשרת. הם משחקים בקצב גבוה מאוד, בדיוק כמו שתי הקבוצות הספרדיות האחרות שפגשנו לאחרונה. זה אמור להיות משחק מהנה, ואני מקווה שנצליח להשיג את הניצחון. היו לנו כמה אימונים כדי להתכונן למשחק הזה, אז אני מאמין שנהיה מוכנים למחר. בשבוע שעבר שיחקנו מול ברצלונה ולאחר מכן מול ולנסיה, שתי קבוצות שמשחקות בקצב גבוה מאוד. אני חושב שכבר די התרגלנו לקצב הזה".