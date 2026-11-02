ערב חמוץ-מתוק לנציגות הישראליות ביורוקאפ לנשים. בעוד אליצור רמלה ניצחה בריגה, מכבי אשדוד הפסידה לבשיקטאש - גם כן בשלב הבתים.
רמלה השיגה ניצחון שני העונה, אחרי 76:82 בחוץ על הלטביות. קלעו לרמלה: תומאס 29, פוצ'ק 18, תירוש 12, רינת 10ף קרקר 6, רבר 4, אייזנר 3.
מכבי אשדוד נוצחה על-ידי בישקטאש החזקה 78:55, כשג'ני סימס, שחקנית נבחרת ישראל לשעבר, מככבת אצל המנצחת עם 18 נקודות. קלעו לאשדוד: דניאלס 15, סער 14, ג'ונס 12, מאיירס 9ווצ'קוביץ' 3, פוקס-רובטין 2.
בליגת העל, בני יהודה גברה 82:86 על מכבי חיפה במסגרת המחזור השישי. לבני יהודה: רוטשילד 16, איזה 15, רדמונד 14, סואול 13, אודום 12, ביתן 9, ורסטיג 7. לחיפה: הירן 22, גורסיץ' 18, ארצר 12, כיוף 11, וולקר 8, לביא 6, אלבז 5.