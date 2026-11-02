יורוקאפ נשים: ניצחון לרמלה, הפסד לאשדוד

תומאס כיכבה ב-76:82 של רמלה בריגה, החבורה של שירה העליון ספגה 78:55 מבשיקטאש. בליגת העל: בני יהודה גברה על מכבי חיפה