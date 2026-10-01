מכבי ת"א קיבלה הזדמנות לפתוח את עונת היורוליג עם שני ניצחונות מול יריבות שלא נחשבות לחזקות במפעל, אך במקום זאת היא כבר במאזן 2:0 במפעל האירופי ועם לא מעט סיבות לדאגה. אחרי המעידה מול וילרבאן, הגיע אתמול (רביעי) הפסד נוסף, הפעם 109:93 "ביתי" בבלגרד לבשיקטאש, וכבר מחר (שישי) מחכה לצהובים משחק חוץ מול פנאתינייקוס - שם היכולת שהציגו עד כה עלולה לעלות להם ביוקר.

לפני המשחק מול בשיקטאש עודד קטש דיבר על הצורך להיות אגרסיביים יותר ולשחק בתחושת דחיפות, אך בפועל הצהובים שוב התקשו להציג כדורסל מסודר. ההתקפה הייתה מפוזרת, השחקנים נראו לא מתואמים, וגם בהגנה הצבע נותר נקודת תורפה משמעותית. נכון, מדובר רק בתחילת העונה והשחקנים עדיין זקוקים לזמן כדי להתחבר, אבל גם בשלב הזה אפשר היה לצפות מהחבורה של קטש להיראות מאורגנת יותר.

גלריה לא פתח בחמישייה. מדר ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

הבעיות של הצהובים מגיעות משני צידי הפרקט. בקו הקדמי, ג'יילן הורד היה רחוק משיאו, טי.ג'יי ליף עדיין לא נכנס לעניינים מאז שחזר מהפציעה, ודניאל תייס המשיך לאכזב עם עוד ערב פושר. כל זאת בזמן שארמנדו בייקוט לא שותף כלל, אחרי שבמשחק מול וילרבאן קיבל שלוש דקות בלבד. גם בקו האחורי המצב לא נראה טוב יותר: ים מדר לא פתח בחמישייה ונראה שהדבר הוציא אותו מעט מהקצב ההתקפי, איפה לונדברג רושם כבר משחק שני ברציפות שבו אינו מציג את היכולת שהציג בעונה שעברה, וקיטון וואלאס ממשיך לאכזב בשלב הזה לא מעט מאנשי המועדון.

"אסור לנו להיראות ככה. שום דבר לא מתפקד, בטח לא ההגנה. אף אחד לא דמיין שנפתח בצורה הזאת את העונה", אמר גורם במועדון.

עוד ערב פושר. תייס ( צילום: ג'ורג'ה קוסטיץ' )

קטש אמר בסיום: "מאוד מאכזב. זה משחק שהתכוונו להתייחס אליו כמשחק חובה עבורנו, אבל לא פתחנו עם האנרגיות הנכונות. יש לנו הרבה עבודה, יש לנו את החסרונות שלנו, אבל עדיין מוקדם בשלב הזה של העונה. צריך למצוא את הדרך, כי זה לא הולך להיות פשוט בלוח הזמנים שיש לנו".