איגוד הכדורסל ערך הערב (רביעי) בבית הראל את ערב הגאלה השנתי. לצד שחקני נבחרת ישראל שזומנו לקראת חלון הנבחרות הקרוב במסגרת מוקדמות אליפות העולם, הגיעו גם כוכב פורטלנד טרייל בלייזרס, דני אבדיה, ומאמן מכבי ת"א, עודד קטש, שלקחו חלק באחד הפאנלים. בסיום, הושק היכל התהילה של הכדורסל הישראלי.

בנוסף הושק היכל התהילה של הכדורסל הישראלי, כשלמחזור הראשון נבחרו: מיקי ברקוביץ', בארי לייבוביץ', אביבה בלס, אלומה גורן וטל ברודי.

גלריה דני אבדיה בפאנל לצד עודד קטש, זיו שילון ושירה העליון ( צילום: עודד קרני איגוד הכדורסל )

אבדיה, שלא הצטרף לנבחרת משום שפורטלנד לא שחררה אותו, ישב לצד מאמנה של מכבי ת"א בארבע העונות האחרונות, והשניים שוחחו על מנהיגות וספורט ככלי חינוכי. "לא חלמתי להגיע ל-NBA, אלא להפוך לגרסה הכי טובה של עצמי", אמר אבדיה. "צריך מזל, לא רק יכולת. אני אומר לילדים להאמין בעצמם, לחלום בגדול, להגיע לרמה הכי גבוהה שיש".

עוד אמר אבדיה: "זה לא סוד שהחינוך הכי קשה שקיבלתי הוא מאבא שלי. זה לא אם קלעתי או החטאתי, אלא הדרך שאני עושה ואיך אני מכבד את הצוות שמסביבי. חשוב לי לכבד כל אדם במערכת, מהאדם שאחראי על הגופיות ועד המאמן. פגשתי מאמנים, ולמדתי מכל אחד מהם משהו. גם עודד אימן אותי שני משחקים בנבחרת".

על המשך הקריירה ב-NBA והשאיפות להמשך: "אני לא מצהיר, יכול לחלום. מעדיף שהמעשים ידברו. אני שמח להיות עם הנבחרת, גם כשאני לא נמצא בחלון. זכיתי פעמיים באליפות אירופה עם אריאל בית הלחמי, הנבחרת תמיד בעדיפות שלי".

קטש על אבדיה: "יצא לי לאמן אותו שבוע. הוא יודע לכבד את החברים, את המשחק, זה היה קסום, דרך ההשפעה שלו על המשחק".

עוד אמר מאמן מכבי ת"א: "כולם מכירים את ההיסטוריה שלי, לא תכננתי להיות מאמן. היה לי קשה, כשחקן שאהב שהכדור בידיים שלו, שזה לא קורה כמאמן. עם השנים זכיתי לאמן את הטובים ביותר, וגיליתי כמה לאימון יש רבדים, מעגלים. התפקיד נהיה מאתגר, משמעותי".

אבדיה: "זה לא סוד שהחינוך הכי קשה שקיבלתי הוא מאבא שלי" ( צילום: עודד קרני איגוד הכדורסל )

"כשאני נפגש עם שחקנים צעירים, אני מבין עד כה חינוך זה דבר גדול. זה לשחק את המשחק נכון - לכבד את היריב, המאמן, החברים שלך. המשחק מלמד אותך ערכים, להישאר צנוע, לדעת להתמודד עם משברים והצלחות. התפקיד עזר לי להגדיר את מי שאני. היום לבנות קבוצה תחרותית צריך שחקנים עם החינוך הנכון למשחק. למדתי לשים גבולות, יש דינמיקה והתנהגות מסוימת בין שחקן לחברו. כשאתה עומד על זה וגם מנצח- זכות הגדולה".

לאירוע הגיעה נאילה איימן, אמה של אלמא איימן פח'ר אל-דין ז"ל, שנרצחה יחד עם עוד עשרה ילדים נוספים בפגיעת טיל שירה חיזבאללה במג'דל שמס ב-2024. "שואלים אותי איך הייתי רוצה שאזכור את אלמא, ואני לא יודעת איך להכניס חיים שלמים בכמה משפטים", אמרה איימן. "יש לה שם ספרדי, מאז שהיא נולדה קראנו לה נסיכה. הייתה לה אישיות מנהיגותית, מלאה באהבה. היא דיברה אנגלית, ערבית, עברית וגרמנית".

"היא חלמה להיות שחקנית כדורסל וללמוד בהארוורד. אני רוצה שיכירו אותה לא רק בגלל המוות שלה, אלא איך שהיא הייתה בחיים שלה. הכדורסל היה יותר מחוג, אימון. מקום של השראה, חופש, הערכים שהיא חיה על פיהם. היא תמיד פתחה במשחק למרות גילה הצעיר, הייתה מאוד מוכשרת. היא הייתה מנהיגה עם לב גדול, תחרותית. לא קל, עברו יותר משנתיים. מה שקרה נגע בקהילה שלמה. הילדים האלה שיחקו ביחד, למדו ביחד. הכרנו המשפחות, אבל הכאב הפך למשותף. עד הרגע הזה אנחנו מקבלים קבוצות שבאות לחבק, לתמוך". קטש התייחס לדברים שאמרה איימן: "הסיפור של נאילה מספר מה זה כדורסל, זה לא רק משחק, זה עולם ומלואו".

"מאז שהיא נולדה קראנו לה נסיכה". אלמא אימן פח'ר אל-דין ( ללא )

גם היזם והפעיל החברתי, זיו שילון, דיבר בפאנל: "שיחקתי כדורסל כבר עשר שנים בהפועל באר-שבע. אחד הרגעים שהיו לי כילד, זה עודד בפנאתינקוס, רואים אותו בוכה. אני כילד הבנתי מה זה באמת להיות ווינר מעל הכל. בפעם הראשונה למדתי להיות ווינר. גמישות מחשבתית תלויה ביכולת שלך להבין שבכל סיטואציה אתה יכול למצוא הזדמנות".

מאמנת הכדורסל, שירה העליון: "עודד ואני עשינו קורס מאמנים ביחד, והוא לימד אותי על נתינה. אני זוכרת את הימים בוינגייט, כשהוא היה פורס את המזוודה של האוכל שלו. לפני שהוא מאמן מצוין, הוא בן אדם ערכי עם נתינה".