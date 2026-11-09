הלם בהפועל ת"א. האדומים כבר הרגישו את גביע ווינר בידיים, אחרי שהובילו ב-23 נקודות על מכבי ת"א בגמר, אבל איבדו לחלוטין את השליטה במשחק ונכנעו הערב (שני) 86:75 ליריבה העירונית. הקבוצה של דימיטריס איטודיס שלטה במשך כמעט שלושה רבעים, אך קרסה ברגעי ההכרעה וראתה את הצהובים חוגגים על חשבונה זכייה נוספת בתואר. האדומים לא זכו בתואר מקומי מאז 1993.
בסיום המשחק נשאל איטודיס אם ההפסד מעיד על מחסום מנטלי של הפועל מול מכבי ת"א, ודחה את האפשרות: "לא הייתי כאן לפני 33 שנים, אז בואו לא נהפוך את זה לסיפור. לא שמרנו מספיק טוב על הכדור ואפשרנו להם לצבור ביטחון ולחזור למשחק. הפסקנו לשחק באגרסיביות שאפיינה אותנו במשך כמעט שלושה רבעים, וזה מאכזב".
גם קאדין קרינגטון התקשה להסביר את המהפך, והודה שהאדומים לא מצאו תשובות לשינוי שביצעה היריבה: "לא הסתגלנו למשחק כמו שמכבי ת"א הסתגלו. במחצית השנייה הם הוציאו את העוקץ מאיתנו ולא הצלחנו להגיב. זה עלינו. זה מאוד מאכזב. אנחנו צריכים להיות טובים בכל האספקטים של המשחק".
לצד ההפסד הכואב, איטודיס התייחס גם לשאיפות של הפועל ת"א לקבל רישיון קבוע ביורוליג: "אנחנו עושים מאמצים גדולים בשביל זה. היורוליג רואה בנו מועדון שיכול להיות חלק מהמפעל, להראות יציבות ולבנות סגל טוב".
עבור הפועל מדובר בהחמצה גדולה במיוחד. האדומים, שהיו בעמדה מצוינת להניף את הגביע, נותרו ללא התואר אחרי שאפשרו למכבי להשלים קאמבק יוצא דופן. כעת יצטרכו איטודיס ושחקניו להתאושש מהמפלה, כשברקע ממתינים להם מאבקים נוספים מול היריבה העירונית בהמשך העונה.