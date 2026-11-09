איטודיס אחרי הקריסה בדרבי: "לא הייתי כאן לפני 33 שנה, אל תהפכו את זה לסיפור"

מאמן הפועל ת"א דחה את הטענות למחסום מנטלי מול מכבי ת"א אחרי ההפסד 86:75 בגמר גביע ווינר, שבו קבוצתו שמטה יתרון של 23 נקודות: "הפסקנו לשחק באגרסיביות, זה מאכזב". קרינגטון: "הם הוציאו לנו את העוקץ ולא הצלחנו להגיב". וגם: ההתייחסות לרישיון הקבוע ביורוליג