אלייז'ה בראיינט ממשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו: שבוע אחרי שנבחר ל-MVP של המחזור השני ביורוליג, כוכב הפועל ת"א זכה בתואר גם במחזור השלישי, לאחר שהוביל את האדומים לניצחון 98:102 על ריאל מדריד.
בראיינט הצטיין במשחק מול הספרדים עם 22 נקודות, כשקלע 6 מ-9 לשתי נקודות, 1 מ-6 מחוץ לקשת ו-7 מ-9 מקו העונשין. לצד זאת, הוא רשם שיא קריירה של 13 ריבאונדים, מסר 7 אסיסטים, חטף כדור וסחט תשע עבירות. כל אלה העניקו לו מדד יעילות של 40 - הגבוה ביותר מבין שחקני הקבוצות המנצחות במחזור.
עבור בראיינט מדובר בפעם החמישית בקריירה שבה הוא זוכה בתואר MVP של מחזור ביורוליג – פעם אחת במדי אנאדולו אפס וארבע פעמים במדי הפועל תל אביב. בנוסף, הוא הפך לשחקן הראשון מאז סשה וזנקוב, במחזורים השני והשלישי של עונת 2024/25, שזוכה בתואר בשני מחזורים רצופים.
ההישג של בראיינט בולט במיוחד לאור העובדה שהפעם האחרונה שבה שחקן זכה לבדו בתואר ה-MVP בשני מחזורים רצופים הייתה ב-2023, אז אדי טבארס מריאל מדריד עשה זאת במשחקים 3 ו-4 בסדרת רבע גמר פלייאוף היורוליג.