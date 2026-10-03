אלייז'ה בראיינט ממשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו: שבוע אחרי שנבחר ל-MVP של המחזור השני ביורוליג, כוכב הפועל ת"א זכה בתואר גם במחזור השלישי, לאחר שהוביל את האדומים לניצחון 98:102 על ריאל מדריד.

אלייז'ה בראיינט ממשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו: שבוע אחרי שנבחר ל-MVP של המחזור השני ביורוליג, כוכב הפועל ת"א זכה בתואר גם במחזור השלישי, לאחר שהוביל את האדומים לניצחון 98:102 על ריאל מדריד.

אלייז'ה בראיינט ממשיך את פתיחת העונה הנהדרת שלו: שבוע אחרי שנבחר ל-MVP של המחזור השני ביורוליג, כוכב הפועל ת"א זכה בתואר גם במחזור השלישי, לאחר שהוביל את האדומים לניצחון 98:102 על ריאל מדריד.