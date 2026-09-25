חיזוק משמעותי להפועל ירושלים. לורנזו בראון חתם היום (שישי) באופן רשמי בקבוצה מהבירה עד לסיום העונה, ומצטרף כמושאל ממילאנו. הירושלמים ישלמו 600 אלף דולר משכרו של הגארד, ואת שאר השכר תשלים הקבוצה האיטלקית.

הרכז בן ה-36 מגיע על תקן מחליפו של ג'ארד הארפר הפצוע, שצפוי לחזור בעוד מספר חודשים. לירושלים יש אופציה לצאת מהחוזה כעבור ארבעה חודשים - בערך התקופה שבה הארפר אמור לחזור.

מצטרף רשמית לירושלים. לורנזו בראון ( צילום: הפועל ירושלים )

בראון, שלבש את מדי מכבי ת"א במשך שנתיים, זכה עם הצהובים בשתי אליפויות. בקיץ 2024 עבר לפנאתינייקוס בחוזה לשלוש שנים בשווי 5.4 מיליון אירו, אך אחרי עונה מאכזבת מבחינתו נפרד מהמועדון כבר ב-2025, כשקיבל פיצוי של 700 אלף אירו. ביולי 2025 חתם באולימפיה מילאנו על חוזה רב-שנתי, אך, כאמור, הוא הציג עונה מאכזבת במהלכה רשם 12 הופעות בלבד ביורוליג. בקיץ 2022 היה בראון מהשחקנים המרכזיים בנבחרת ספרד, שזכתה באליפות אירופה והוא נבחר לחמישיית הטורניר.

לורנזו בראון: "אני שמח להצטרף להפועל ומתרגש לפתוח בפרק החדש, המאתגר והמסקרן הזה עבורי. אני מודע היטב למסורת המפוארת של המועדון, לעוצמה שלו, לתשוקה המיוחדת של האוהדים ומבין את גודל האחריות שמוטלת עליי. אעשה הכול כדי לתרום לקבוצה ולעזור לה להשיג את מטרותיה".