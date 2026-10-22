"לאחר תקופה ארוכה של מחשבה עמוקה, לבטים רבים ובחינת הדברים, החלטתי שתקופה של ארבע שנים הינה ארוכה ומכובדת דיה", מסר היום (חמישי) בית הלחמי. "קבלתי את הזכות להוביל את נבחרת ישראל ולייצג את המדינה כמאמן ראשי. זאת הפסגה המקצועית והגאווה הגדולה ביותר בקריירה שלי. במהלך התקופה האחרונה השקענו, השחקנים, הצוות המקצועי ואנוכי, את כל כולנו למען הצלחת הכדורסל הישראלי, מתוך מחויבות מוחלטת ובסביבה מאתגרת ולא פשוטה. ידענו ימים יפים יותר ויפים פחות, אבל בכל עת פעלנו כדי לייצג את המדינה באופן הטוב והמכובד ביותר.

"לאחר תקופה ארוכה של מחשבה עמוקה, לבטים רבים ובחינת הדברים, החלטתי שתקופה של ארבע שנים הינה ארוכה ומכובדת דיה", מסר היום (חמישי) בית הלחמי. "קבלתי את הזכות להוביל את נבחרת ישראל ולייצג את המדינה כמאמן ראשי. זאת הפסגה המקצועית והגאווה הגדולה ביותר בקריירה שלי. במהלך התקופה האחרונה השקענו, השחקנים, הצוות המקצועי ואנוכי, את כל כולנו למען הצלחת הכדורסל הישראלי, מתוך מחויבות מוחלטת ובסביבה מאתגרת ולא פשוטה. ידענו ימים יפים יותר ויפים פחות, אבל בכל עת פעלנו כדי לייצג את המדינה באופן הטוב והמכובד ביותר.

"לאחר תקופה ארוכה של מחשבה עמוקה, לבטים רבים ובחינת הדברים, החלטתי שתקופה של ארבע שנים הינה ארוכה ומכובדת דיה", מסר היום (חמישי) בית הלחמי. "קבלתי את הזכות להוביל את נבחרת ישראל ולייצג את המדינה כמאמן ראשי. זאת הפסגה המקצועית והגאווה הגדולה ביותר בקריירה שלי. במהלך התקופה האחרונה השקענו, השחקנים, הצוות המקצועי ואנוכי, את כל כולנו למען הצלחת הכדורסל הישראלי, מתוך מחויבות מוחלטת ובסביבה מאתגרת ולא פשוטה. ידענו ימים יפים יותר ויפים פחות, אבל בכל עת פעלנו כדי לייצג את המדינה באופן הטוב והמכובד ביותר.