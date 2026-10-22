אריאל בית הלחמי הודיע היום לראשי איגוד הכדורסל כי עם סיום קמפיין מוקדמות אליפות העולם יסיים את תפקידו כמאמן נבחרת ישראל. במהלך פגישה שנערכה לאחרונה בין יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, לבית הלחמי ביקש האחרון שלא יהיה מועמד לקדנציה נוספת.
בית הלחמי מונה למאמן נבחרת ישראל במרץ 2023, כך שעם סיום קמפיין מוקדמות אליפות העולם ישלים ארבי שנים בתפקיד. המועמד המוביל להחליפו: ננו גינזבורג - ומינויו צפוי להיסגר בשבועיים הקרובים. המשימה הראשונה של המאמן הבא: טרום מוקדמות האולימפיאדה.
"לאחר תקופה ארוכה של מחשבה עמוקה, לבטים רבים ובחינת הדברים, החלטתי שתקופה של ארבע שנים הינה ארוכה ומכובדת דיה", מסר היום (חמישי) בית הלחמי. "קבלתי את הזכות להוביל את נבחרת ישראל ולייצג את המדינה כמאמן ראשי. זאת הפסגה המקצועית והגאווה הגדולה ביותר בקריירה שלי. במהלך התקופה האחרונה השקענו, השחקנים, הצוות המקצועי ואנוכי, את כל כולנו למען הצלחת הכדורסל הישראלי, מתוך מחויבות מוחלטת ובסביבה מאתגרת ולא פשוטה. ידענו ימים יפים יותר ויפים פחות, אבל בכל עת פעלנו כדי לייצג את המדינה באופן הטוב והמכובד ביותר.
"באופן אישי, הדבר שעליו אני מצר יותר מכל היא העובדה שלאורך כל הקדנציה לא זכיתי לאמן משחק עם הקהל הביתי של הנבחרת על אדמת ישראל. אני רוצה להודות מקרב לב לראשי איגוד הכדורסל על האמון המלא, התמיכה והכלים שהועמדו לרשותי לאורך הדרך. תודה מיוחדת לחברי הצוות המקצועי והרפואי שהלכו איתי בנאמנות, ובעיקר לשחקנים שעשו כמיטב יכולתם - על המחויבות והקרבה שלהם. נבחרת ישראל תישאר תמיד בליבי. אני משוכנע כי התשתיות הקיימות והכישרון הצעיר שצומח בכדורסל שלנו יובילו את הנבחרת להישגים רבים בעתיד. אני אעמוד לרשות האיגוד והמאמן שייבחר בכל סיוע או ייעוץ שיידרשו על מנת להבטיח מעבר חלק והמשכיות מקצועית".
עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "קיבלתי בהבנה ובהערכה רבה את החלטת אריאל בית הלחמי שלא להעמיד את עצמו לקדנציה נוספת כמאמן נבחרת ישראל לגברים. הובלת נבחרת לאומית היא משימה מורכבת, ואריאל הראה לאורך כל הדרך מקצוענות ללא פשרות, יושרה ואהבה אמיתית לכדורסל הישראלי.
לאריאל זכויות רבות בפעילות איגוד הכדורסל והוא יישאר בתפקיד המנהל המקצועי של הנבחרות הצעירות, תפקיד חשוב בעיצוב עתידו של הכדורסל הישראלי. אני בטוח שהניסיון והידע הרב שלו ימשיכו לתרום לכדורסל שלנו בעתיד. בשמי, בשם חברי הנהלת איגוד הכדורסל, הוועדה המקצועית ואוהדי הכדורסל בישראל, אני רוצה להודות מקרב לב על ההשקעה העצומה, המחויבות והמסירות שלו".