ליגת העל בכדורסל תצא לדרך במוצ"ש במשחק בין מכבי ת"א להפועל גליל עליון בהיכל מנורה מבטחים – לקראת תשעה חודשים של ניצחונות, הפסדים, סלים דרמטיים ושריקות מכריעות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרים גם סיפורים, שלא בהכרח קשורים למשחק, אמונות טפלות, תחביבים ואנקדוטות משעשעות איתם מגיעים השחקנים עוד לפני שהם עלו על המגרש. אז רגע לפני הג'אמפ בול הראשון, הנה כמה מהבולטים שבהם.
במכבי ת"א, למשל, אושיי בריסט הוא חובב צילום מושבע. הסמול פורוורד של האלופה מחזיק בבית כמה סוגים של מצלמות ומנצל לא מעט מהרגעים הפנויים שלו כדי לתפוס איזה פריים טוב ברחבי העיר - או בתחנות השונות אליהן נוסעים הצהובים במסגרת היורוליג. בונזי קולסון היה סטודנט למשחק, ורשם מספר הופעות על במת התיאטרון. אגב, עד היום נשאר מחובר מאוד לעולם הבידור ובעיקר לבימוי. את עמית עבו הייתם רוצים לקחת אתכם לבית קפה: הוא מומחה בכל מה שקשור למשקה ולסוגיו, לשיטות ההכנה, ואף משמש מעין מדריך לא רשמי לחבריו כשהם מחפשים היכן ומה לקנות ברחבי העולם.
גם במכבי אשדוד לא חסרות דמויות צבעוניות. שחר שלמון, למשל, לא רק כדורסלן. הפורוורד בן ה-23 הוא גם כוכב רשת עם לא פחות מ-300 אלף עוקבים בטיקטוק. חברו לקבוצה, בן קלהאן גולד, הוא בנה של הקומיקאית והסטנדאפיסטית האמריקאית ג'ודי גולד. הפאוור פורוורד של הצהובים מעיר הנמל, אוגוסטין רוביט (37), מביא איתו פיקנטריה מעולם הרזומה: לפחות נכון לג'אמפ בול הראשון הוא השחקן המבוגר בליגת העל לעונת 2026/27. לפני שהגיע לישראל הספיק לשחק חמש עונות ביורוליג, בין היתר בבאמברג, אולימפיאקוס, ז’לגיריס ובאיירן מינכן.
סרטון של שחר שלמון שהגיע לשלושה מיליון צפיות
בן גולד עם אמא ג'ודי
ברנדון ג'ונס מהפועל חולון לא סתם מעריץ סרטי אימה - הוא לוקח את האהבה הזאת ברצינות גדולה, ואף קעקע על היד את המסכה המזוהה עם הסרטים. די.ג'יי בארנס מבני הרצליה מגיע לעונה עם הישג נהדר עוד לפני הבאזר הראשון. הפורוורד (2.02 מ', 26) השיל בחודשים האחרונים ממשקלו לא פחות מ-30 ק"ג, רק נקווה שהם לא ייחסרו לו במאבקים מתחת לסל.
ג'ונס והקעקוע
דיוויד רודי מהפועל ירושלים שיחק בתיכון פוטבול, ובמקביל עסק באתלטיקה והתחרה בהדיפת כדור ברזל ובזריקת דיסקוס לפני שהתמסר לכדור הכתום. אצל פרדי גילספי מנס ציונה, התחרותיות לא מסתיימת אחרי האימון או הבאזר האחרון במשחק, הוא פשוט עובר (מדי יום) למגרש אחר: לוח שחמט, באמצעות אפליקציה שהוריד לטלפון.
ויש גם אספנים. לאיש וויינרייט מהפועל ת"א יש לא פחות מ-200 זוגות נעליים. לא ברור כמה ארונות נדרשים בשביל הדבר הזה, אבל כנראה שלא מעט. חברו לקבוצה, זאק לידיי, יכול להתחרות על תואר מלך האמונות הטפלות של הליגה. הוא מקפיד על שורה ארוכה של טקסים קבועים באימונים ובמשחקים, אבל מעל הכול יש לו את התיק האפור, ממנו הוא לא נפרד בשום שלב.
גם הסגר של הקורונה הוליד כמה סיפורים. גיל בני ממכבי ר"ג מצא את עצמו משועמם בבית, קנה גיטרה והחל ללמוד לנגן באמצעות האינטרנט. מקורות מסרו שכשנחה עליו הרוח הוא מתיישב לנגן בעיקר מוזיקה ישראלית. האמנים המועדפים: משינה, לירן דנינו ויסמין מועלם. חברו לקבוצה, ברייס וושינגטון, יכול להשתתף בעונה הבאה של "בואי איתי למטבח". הוא מאוד אוהב לבשל, מיומנות שלמד מאמו ומסבתו, שנפטרה לאחרונה. בבית יש לו שלל כלי בישול, והמנה המזוהה איתו במיוחד: פסטה ברוטב אלפרדו. ליאור קררה יכול להגיע לשלב שאחרי הארוחה. גם הוא מומחה לקפה.