גם במכבי אשדוד לא חסרות דמויות צבעוניות.

שחר שלמון

, למשל, לא רק כדורסלן. הפורוורד בן ה-23 הוא גם כוכב רשת עם לא פחות מ-300 אלף עוקבים בטיקטוק. חברו לקבוצה,

בן קלהאן גולד

, הוא בנה של הקומיקאית והסטנדאפיסטית האמריקאית ג'ודי גולד. הפאוור פורוורד של הצהובים מעיר הנמל,

אוגוסטין רוביט