הדרבי הישראלי הראשון העונה ביורוליג, בין מכבי ת"א להפועל ת"א, צפוי להתקיים ב-12 בנובמבר בלימסול שבקפריסין. הצהובים ממתינים לאישור הסופי של הנהלת היורוליג, אך במקביל כבר נערכים לקראת האירוח באי השכן באולם החדש "ספירוס קיפריאנו".

הדרבי הישראלי הראשון העונה ביורוליג, בין מכבי ת"א להפועל ת"א, צפוי להתקיים ב-12 בנובמבר בלימסול שבקפריסין. הצהובים ממתינים לאישור הסופי של הנהלת היורוליג, אך במקביל כבר נערכים לקראת האירוח באי השכן באולם החדש "ספירוס קיפריאנו".

הדרבי הישראלי הראשון העונה ביורוליג, בין מכבי ת"א להפועל ת"א, צפוי להתקיים ב-12 בנובמבר בלימסול שבקפריסין. הצהובים ממתינים לאישור הסופי של הנהלת היורוליג, אך במקביל כבר נערכים לקראת האירוח באי השכן באולם החדש "ספירוס קיפריאנו".

במכבי ת"א פועלים בשבועיים האחרונים מול הרשויות בקפריסין וצוותי האולם בלימסול, במטרה להתאים ולהכשיר את המתקן לדרישות היורוליג ולאפשר את קיום המשחק בהתאם לכל התנאים הנדרשים.

במכבי ת"א פועלים בשבועיים האחרונים מול הרשויות בקפריסין וצוותי האולם בלימסול, במטרה להתאים ולהכשיר את המתקן לדרישות היורוליג ולאפשר את קיום המשחק בהתאם לכל התנאים הנדרשים.

במכבי ת"א פועלים בשבועיים האחרונים מול הרשויות בקפריסין וצוותי האולם בלימסול, במטרה להתאים ולהכשיר את המתקן לדרישות היורוליג ולאפשר את קיום המשחק בהתאם לכל התנאים הנדרשים.