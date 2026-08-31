עוזב את מכבי ת"א: סייד אבו פרחי חתם בקולורדו ראפידס מה-MLS, כפי שנחשף ב-ynet. הוא יהיה הכדורגלן הישראלי השמיני ב-MLS אחרי תאי בריבו, ליאל עבדה, עידן טוקלומטי, דור תורג'מן, עילי פיינגולד, רן בנימין ואור בלוריאן.
אבו פרחי חתם לארבע שנים בקולורדו, וירוויח תחילה 450 אלף דולר לעונה, המקסימום האפשרי עד גיל 22 בליגה האמריקנית. כעבור שנתיים הוא צפוי לקבל שדרוג בשכרו.
מחזיקת הגביע תקבל 5.4 מיליון דולר עבור אבו פרחי, אחרי שדרשה מהחלוץ, שהחזיק בסעיף של 17.5 אחוז ממכירתו, לוותר על חצי מיליון דולר כתנאי לשחרורו.
אבו פרחי פתח את העונה בצורה נהדרת, כשכבש צמד בניצחון 1:3 על הפועל באר-שבע באלוף האלופים, ולאחר מכן כבש שני שערים נוספים במשחק הראשון מול שריף טירספול בסיבוב המוקדמות השני בליגה האירופית. הוא גם כבש שער נגד הפועל ירושלים במחזור הראשון של ליגת העל.