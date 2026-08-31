. הוא יהיה הכדורגלן הישראלי השמיני ב-MLS אחרי תאי בריבו, ליאל עבדה, עידן טוקלומטי, דור תורג'מן, עילי פיינגולד, רן בנימין ואור בלוריאן.

. הוא יהיה הכדורגלן הישראלי השמיני ב-MLS אחרי תאי בריבו, ליאל עבדה, עידן טוקלומטי, דור תורג'מן, עילי פיינגולד, רן בנימין ואור בלוריאן.

מחזיקת הגביע תקבל 5.4 מיליון דולר עבור אבו פרחי, אחרי שדרשה מהחלוץ, שהחזיק בסעיף של 17.5 אחוז ממכירתו, לוותר על חצי מיליון דולר כתנאי לשחרורו.

מחזיקת הגביע תקבל 5.4 מיליון דולר עבור אבו פרחי, אחרי שדרשה מהחלוץ, שהחזיק בסעיף של 17.5 אחוז ממכירתו, לוותר על חצי מיליון דולר כתנאי לשחרורו.

מחזיקת הגביע תקבל 5.4 מיליון דולר עבור אבו פרחי, אחרי שדרשה מהחלוץ, שהחזיק בסעיף של 17.5 אחוז ממכירתו, לוותר על חצי מיליון דולר כתנאי לשחרורו.