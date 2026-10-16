מכבי נתניה הודיעה הבוקר (שישי) על השעייתו של הקשר מאור לוי מכל פעילות הקבוצה, עד שיעמוד בפני ועדת משמעת פנימית. בעקבות ההחלטה, נעדר מאימון הבוקר וייעדר מהמשחק מול עירוני קריית שמונה מחר (שבת, 19:15). הסיבה להשעייה? לוי עשה 'לייק' לפוסט שקורא למאמן רוני לוי ללכת הביתה.

בשעות הערב פרסם הקשר הודעת התנצלות. "יש רגעים שצריך להיות כן, להסביר ולקחת אחריות", כתב לוי. "ראשית חשוב לי להבהיר כי הלייק שניתן לפוסט המבקר את רוני לוי נעשה בטעות לגמרי, וללא כל כוונה. ברגע שהעירו לי ראיתי ומיד מחקתי".

מאור לוי ( צילום: עוז מועלם )

הקשר המשיך: "אני מכבד ומעריך את רוני לוי ומתנצל בפניו על אי ההבנה שנוצרה. לא מסכים עם הדברים שנאמרו ומבין את הכעס. מתנצל על הטעות. שבת שלום לכולם והכי חשוב בהצלחה לחברים שלי מחר".

עוד קודם, כאמור, נמסר בהודעה רשמית מטעם המועדון כי "לאור התנהלות לא נאותה, שחקן הקבוצה, מאור לוי, הושעה מכל פעילות של הקבוצה עד שיעמוד בפני ועדת משמעת פנימית. כתוצאה מכך, לא ייקח חלק באימון היום ובמשחק הקרוב. בראשית השבוע ייקבע בתיאום עם ארגון השחקנים מועד לוועדת משמעת".