צעדת אוהדי הפועל באר-שבע לפני סבאח ( צילום: שי מוגילבסקי )

רגע האמת של הפועל באר-שבע הגיע. אלופת ישראל תתייצב הערב (19:45) בבאקו, בירת אזרבייג'ן, לאחד המשחקים המשמעותיים בתולדותיה. רגע לפני שריקת הפתיחה, מאות מאוהדי הקבוצה התכנסו בסמוך לאצטדיון טופיק ברחמוב, הניפו דגלים, שרו ועודדו את השחקנים לקראת המפגש הגורלי מול סבאח. כל זאת תחת אבטחה כבדה. על הפרק: כרטיס לשלב הליגה של ליגת האלופות, המפעל היוקרתי ביותר בכדורגל האירופי.

המשחק הראשון בין הקבוצות, שאותו אירחה באר-שבע בבוקרשט, הסתיים בניצחון 1:2 לקבוצה של רן קוז'וך. ניצחון באר־שבעי או אפילו תיקו הערב יעניקו לאלופה הישראלית העפלה היסטורית לליגת האלופות. הפסד בהפרש של שני שערים ומעלה ידיח את באר-שבע מהמפעל והיא תסתפק בהופעה בשלב הליגה של הליגה האירופית. אם סבאח תנצח בהפרש של שער אחד בתום 90 דקות, המשחק ייכנס להארכה של 30 דקות ועשוי להגיע גם לבעיטות הכרעה מ-11 מטרים.

גלריה צעדת אוהדי באר-שבע ( צילום: שי מוגילבסקי )

קוז'וך מודע לגודל המעמד ולמשמעות ההיסטורית של המשחק. "מה שעשינו עד עכשיו הוא הישג גדול, וכעת ננסה לעשות הישג גדול עוד יותר. לא זכינו בדאבל בעונה שעברה, אבל יש הזדמנות לעשות היסטוריה ואני מאמין שבעזרת השם נעשה את זה", אמר המאמן.

המשחק לא ייערך באצטדיונה הביתי של סבאח, בעיירה מסאזיר, הנמצאת כ-15 קילומטרים ממרכז באקו ואינה עומדת בתנאי אופ"א לאירוח משחקים בשלב זה של ליגת האלופות. במקום זאת, תארח סבאח את באר-שבע באצטדיון טופיק ברחמוב בבירה האזרית.

באקו נצבעה באדום ( צילום: שי מוגילבסקי )

את המשחק ינהל צוות שיפוט רומני בראשות אישטוון קובאץ', הנחשב לאחד השופטים הבכירים בעולם. קובאץ' היה הראשון ששפט את שלושת משחקי הגמר של שלוש התחרויות האירופיות הבכירות - ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס ליג. אחיו, סאבוט קובאץ', ישמש כשופט הרביעי.

קוז'וך צפוי לשמור על ההרכב

מבחינה מקצועית, נראה כי קוז'וך לא צפוי לבצע שינויים משמעותיים בהרכב שפתח בשלושת המשחקים האחרונים. אופיר מרציאנו יפתח בשער, כאשר גיא מזרחי, מיגל ויטור, איתי רוטמן ופדרו אמדור צפויים להרכיב את חוליית ההגנה.

בקישור אמורים לפתוח לוקאס ונטורה, ניב יהושוע ואליאל פרץ. בחלק הקדמי מקומם של איגור זלאטנוביץ' וג'בון איסט נראה מובטח. אם בכל זאת יחליט קוז'וך לבצע שינוי, זאהי אחמד עשוי לרדת לספסל, כשמוחמד אבו רומי, אמיר גנאח או יונאס מלדה נמצאים בתמונה.

מסיבת העיתונאים לקראת המשחק

במחנה האזרי שוררת אופטימיות זהירה לקראת המשחק. בסבאח שואבים עידוד ממה שעשתה הקבוצה בסיבוב הקודם מול אורהוס הדנית. גם אז הפסידה סבאח במשחק החוץ 2:1, בדיוק כפי שקרה מול באר־שבע.