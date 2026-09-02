החתמה ענקית: ג'יימס טברנייר, אגדת גלזגו ריינג'רס הסקוטית, חתם במכבי ת"א, לאחר שעבר היום (רביעי) את הבדיקות הרפואיות במועדון.
טברנייר, מגן ימני בן 34, הוא אחד השמות הגדולים ביותר ששיחקו בריינג'רס בעשור האחרון. האנגלי הגיע למועדון מוויגאן בקיץ 2015, הפך במהרה לשחקן מפתח וב-2018 קיבל את סרט הקפטן, אותו ענד במשך שמונה שנים. הקיץ הוא סיים את דרכו במועדון עם תום חוזהו, אחרי 11 עונות במדים הכחולים. טברנייר שיתף פעולה עם קני מילר, היום מאמן מכבי ת"א.
המספרים של טאברניר חריגים במיוחד עבור שחקן הגנה. הוא סיים את הקדנציה עם 565 הופעות ו-144 שערים בכל המסגרות. הוא הוביל את הקבוצה לזכייה באליפות סקוטלנד בעונת 2020/21, בגביע הסקוטי ובגביע הליגה, וגם למסע האירופי הגדול שהסתיים בגמר הליגה האירופית ב-2022.
באותה עונה אירופית טברנייראף סיים כמלך שערי הליגה האירופית עם שבעה כיבושים - הישג יוצא דופן למגן - כאשר ריינג'רס נעצרה רק בגמר מול פרנקפורט.
מעבר ליכולת ההתקפית שלו, טברנייר נחשב במשך שנים לדמות המזוהה ביותר עם ריינג'רס ולאחד המנהיגים הבולטים שלה. ב-2023 הוא אף נכנס להיכל התהילה של המועדון. מאז שעזב את סקוטלנד הוא נותר שחקן חופשי, ובשבועות האחרונים דווח גם על התעניינות מצד מועדונים בטורקיה ומ-MLS. הצהובים יקבלו שחקן בעל ניסיון עצום, עם יותר ממאה הופעות במפעלים האירופיים ורזומה שקשה מאוד למצוא בדרך כלל בליגת העל.