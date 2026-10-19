פרשת "תמונת מראה" מסתמנת כטלטלה התורנית של הספורט הישראלי. מעצרם של בעלי עירוני טבריה, מיקי ביתן ואריה קלמנזון, ואשת הכספים של המועדון לצד המאמן אלירן חודדה, חשף התנהלות בעייתית ביותר של קבוצת כדורגל בליגת העל.

מעבר לחשדות עצמם, האירוע מעורר דאגה עמוקה בשל הקושי המובנה של המערכת לאתר כשלים ניהוליים, שבאופן דומה לעולם הפשע, נחשפים לרוב רק דרך הלשנות פנימיות, תלונות וסכסוכים אישיים.

גלריה נורמות בעייתיות. עירוני טבריה ( צילום: עמרי שטיין )

הפרשה נוגעת בחשש הכבד ביותר של הכדורגל הישראלי: הפיכת נורמות שמוכרות מהליגות הנמוכות לתופעה שגלשה גם לליגה הבכירה. התנהלות זו הובילה להחלת בקרת התקציבים גם על ליגה א' ולהגבלת תקציב שכר השחקנים והצוות המקצועי למיליון שקלים. אלא שלמרות ניסיונות האכיפה, קבוצות רבות מצאו דרכים עוקפות לניהול התקציבים - כולל שימוש במשרות מוניציפליות - כדי להישאר תחרותיות. הפערים בין החוזים הרשמיים עליהם חתמו שחקנים לבין הכספים שקיבלו בפועל במזומן יצרו קרקע פוריה להטיית משחקים ולעבירות מס, והובילו בעבר אף לסגירת מחוז צפון בליגה א'. כעת מתברר כי התופעה לא נעצרה שם: גם שחקנים בליגה הלאומית מודים כי נורמת הכספים מתחת לשולחן ממשיכה להתקיים באופן נרחב.

בדרך למגרש הפלילי

הקושי המרכזי של ההתאחדות לכדורגל והרשות לבקרה טמון במגבלות הסמכות והכלים העומדים לרשותן. על אף שהדרישות להעמדת בטוחות והפיקוח התקציבי הוחמרו, המנגנון הקיים אינו מסוגל לאתר דליפות ניהוליות קיצוניות מיוזמתו. במקרה של טבריה, הזרז לגילוי האירועים שהוסתרו בחדרי חדרים היה "המשולש הקדוש": הלשנות פנימיות, תלונות ממועדונים בעלי עניין וסכסוך אישי בין הבעלים. גורם מפתח בפענוח היה חברת החקירות הפועלת מטעם ההתאחדות, אשר תירגמה את הדיווחים על חוזים כפולים לראיות מוצקות. אלו הובילו להרשעת המועדון בבית הדין המשמעתי ולעונש כבד, זאת לאחר שטבריה טענה לחפותה לאורך כל הדרך.

ברמה הפלילית, המציאות מורכבת עוד יותר. גורמים בכירים בהתאחדות מודים כי ללא מידע פנימי, כמעט בלתי אפשרי לאתר חוזים כפולים בערכאות ניהוליות. בשל כך, התיק הועבר למישור הפלילי, והחשדות נגד ארבעת העצורים כוללים קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון ואי־דיווח לרשויות המס על תשלומים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לאורך ארבע עונות.

אחד ממנגנוני המניעה שאמורים היו לחסום מקרים כאלה הוא הוועדה להעברת זכויות, שמורכבת ממשפטנים ואמורה לבחון לעומק אנשי עסקים הנכנסים לכדורגל ואת עברם הפלילי (כאשר לביתן הרשעה קודמת). אלא שטבריה היוותה מקרה חריג: הבעלים עלו עם הקבוצה מליגה א' ולא נדרשו לעבור את הסינון הראשוני. הקילומטראז' הארוך והעובדה שלא נרשמו חובות שכר לאורך השנים, סייעו להם להיכנס לליגת העל ללא בדיקה מעמיקה - סוגיה המעלה צורך בדיון מחדש לגבי קבוצות המעפילות מליגות נמוכות, כפי שאירע בעבר גם במקרה של סקציה נס־ציונה.

"חלק משמעותי באירוע". חודדה ( צילום: שרון צור )

במחלקה המשפטית של ההתאחדות מודים בכנות כי "כמו בכל העולם, אין הרמטיות בכל הקשור לחוזים כפולים או להתנהלות כלכלית במחשכים", וכי "רק במקרה של הלשנה מצד עובד, שחקן או מאמן מתקבלת אינדיקציה ראשונית להפעלת חברת החקירות". מועדון יכול להציג חוזים ולהעמיד בטוחות כנדרש, אך לפצל אותם בפועל כדי להשיג יתרון ספורטיבי ולהעלים מס - התנהלות שהיא כבר פלילית לכל דבר.

החקירה המשטרתית הגלויה היא המשך ישיר לחקירת ההתאחדות, שהסתיימה כזכור בעסקת טיעון שכללה הפחתת 14 נקודות ממאזנה של טבריה - העונש החמור ביותר בתולדות ליגת העל. במקביל, הסכסוך העסקי בין הבעלים קלמנזון וביתן בנוגע לחברת הביטוח "דורות", שהגיע לבית המשפט המחוזי, הדליק נורות אדומות נוספות אצל חוקרי המשטרה והאיץ את החקירה הסמויה.

אלירן חודדה יסדר

הדבר הייחודי והיוצא דופן בפרשת טבריה הוא רמת המעורבות העמוקה של המאמן אלירן חודדה, שלאחרונה אף דחה הצעת פשרה להרחקה לשלוש שנים מפעילות בשל פרשת העירויים - אירוע נוסף שלא ניתן היה לנטרל ללא מידע פנימי ותלונה חיצונית שהגיעה מצד מ.ס אשדוד, אשר הובילה לחקירה ולפיצוץ הפרשה. מחומר החקירה עולה כי חודדה לא פעל רק כאיש מקצוע על הקווים, אלא ניהל בפועל את המגעים מול הסוכנים והיה האדריכל המרכזי של מנגנון פיצול הכספים.

נציגת המשטרה טענה בדיון הארכת המעצר: "חודדה הוא חלק משמעותי מהאירוע. הוא דיבר עם השחקנים ואמר שהשכר שלהם יחולק לשניים - חלק כשכר מדווח וחלק בדרכים אחרות, כשחלק מהכסף הועבר במזומן. אחד השחקנים הבולטים בקבוצה אף העיד: 'המאמן מנהל הכל, ידו בכל, הוא לא הראשון ולא השני - יש עשרות'. בחקירתו הודה החשוד כי גם הוא חתום על חוזה כפול". בהתאם לכך, עבירות המס מיוחסות לחודדה באופן אישי ולא רק למועדון עצמו. במשטרה מדגישים כי השפעתו על השחקנים הייתה מכרעת, מעורבותו בניהול השוטף של המועדון הייתה כוללת, וחלקו בפרשה אינו נופל מזה של אף אחד מהעצורים האחרים. מדובר בתקדים, שכן כיום אין אף מאמן בליגת העל שמתנהל בצורה כזו או שמייצר דה־פקטו צורת ניהול עבריינית דומה לכאורה.

עוד לפני שהחקירה הפכה לגלויה, התייצבה ראשת הבקרה התקציבית, סיגלית סייג, למסור עדות על אופן פעולת המנגנון, ולפי גורמים במשטרה טענה כי בלתי ניתן לחזות אירועי קיצון כאלו במועדונים. במקביל, עשרות שחקנים זומנו למסור עדות תחת אזהרה, וחלקם אף הודו בחשדות - מה שעשוי לפתוח תיבת פנדורה לגבי מועדונים נוספים שבהם שיחקו.