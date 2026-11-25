ההתאחדות לכדורגל ואוניברסיטת רייכמן קיימו היום (רביעי) את הכנס הבינלאומי השנתי לרפואת ספורט PERFORMANCE NEXT 2026 ע"ש משה מאירי ז"ל, בהשתתפות כ-300 אנשי מקצוע ומומחים מהארץ ומהעולם. הכנס התמקד באחד האתגרים המרכזיים בספורט המקצועני: החזרת ספורטאים לאחר פציעות לרמת הביצועים שקדמה לפציעה, תוך צמצום הסיכון לפציעות חוזרות.
במסגרת הכנס הציגו מומחים מעולמות רפואת הספורט, הפיזיותרפיה ומדעי הספורט מחקרים עדכניים, שיטות טיפול וניסיון מקצועי שצברו בעבודתם עם ספורטאים, מועדוני כדורגל ונבחרות לאומיות.
את הכנס ארגנו מטעם ההתאחדות לכדורגל נועה גרינברג-דרורי, מנהלת האגף הרפואי, ד"ר ליאור לבר, רופא ההתאחדות לכדורגל, ורונית גלסמן, מנהלת האגף לפיתוח עסקי וחדשנות, כחלק מפעילות ההתאחדות לקידום רפואת הספורט בישראל ולחיזוק שיתופי הפעולה עם האקדמיה ועם גורמים מקצועיים מובילים בעולם.
שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "הכנס הזה הוא עדות מרשימה נוספת לחשיבות העצומה שאנחנו מייחסים לשילוב בין עולמות הרפואה והספורט ולתרומה שמופקת מכל אחד מהמפגשים הללו. הכנסים הרפואיים שלנו אינם מסתפקים בדיון תיאורטי בלבד, אלא כוללים גם סדנאות מעשיות. הם מבקשים לאבחן, להציע דרכי טיפול אפשריות ולשקם הלכה למעשה. הם מכירים במקום הייחודי של רפואת ספורט ובתרומה הקריטית של התחום לביצועים על כר הדשא. האנסמבל המיוחד שמורכב כאן בדייקנות מדי שנה הוא בעיניי אופטימיזציה הלכה למעשה למחשבה ולעשייה ועל כך מלוא התודות והשבחים לעוסקות ולעוסקים במלאכה".
מורן מאירי, סגן יו"ר ההתאחדות לכדורגל ובנו של משה מאירי ז"ל: "לפני כשלוש שנים נתבקשתי להחליף את יו"ר ההתאחדות בכנס רפואה וספורט צנוע יותר שהתקיים באוניברסיטת רייכמן. הרמתי טלפון לאבא והוא שמח להצטרף אליי ואף לשמוע הרצאות בכנס. מי שהכיר את אבא יודע שהקדיש את כל חייו לרפואה ולספורט ואהב מאוד את השילוב של שניהם. כשאני רואה את השם שלו על התוכנית, אני מתגעגע אליו וגאה בו. אני שמח שהדרך שלנו לכבד את זכרו היא החלפת ידע רב והעברתו לאלה שעוסקים במלאכה, בעיקר הצעירים כאן".
ד"ר ליאור לבר, רופא ההתאחדות לכדורגל: "רפואת הספורט נמצאת בהתפתחות מתמדת, והאתגר שלנו הוא לדעת לחבר בין הידע המדעי והמחקר העדכני לבין קבלת ההחלטות בשטח. הדרישות כיום ברמות הגבוהות מאתגרות את רפואת הספורט להחזיר את הספורטאים לא רק למגרש, אלא לרמת הביצועים שלפני הפציעה, ללא פשרות. הכנס מאפשר לנו להעמיק בנושאים משמעותיים כמו מניעת פציעות, שיקום, ניהול עומסים וקבלת החלטות בנוגע לחזרה לפעילות תחרותית בצורה האופטימלית".
דיקן בית ספר דינה רקנאטי לרפואה באוניברסיטת רייכמן, פרופ’ ארנון אפק: "לספורט, הן התחרותי והן העממי, תפקיד מרכזי בשמירה על אורח חיים בריא ובחיזוק הקשרים בין בני אדם. בימים אלו, שבהם אנו ניצבים בפני אתגר לאומי של שיקום גופני ונפשי של רבים מלוחמינו, מקבל הספורט משמעות נוספת".