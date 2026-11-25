שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "הכנס הזה הוא עדות מרשימה נוספת לחשיבות העצומה שאנחנו מייחסים לשילוב בין עולמות הרפואה והספורט ולתרומה שמופקת מכל אחד מהמפגשים הללו. הכנסים הרפואיים שלנו אינם מסתפקים בדיון תיאורטי בלבד, אלא כוללים גם סדנאות מעשיות. הם מבקשים לאבחן, להציע דרכי טיפול אפשריות ולשקם הלכה למעשה. הם מכירים במקום הייחודי של רפואת ספורט ובתרומה הקריטית של התחום לביצועים על כר הדשא. האנסמבל המיוחד שמורכב כאן בדייקנות מדי שנה הוא בעיניי אופטימיזציה הלכה למעשה למחשבה ולעשייה ועל כך מלוא התודות והשבחים לעוסקות ולעוסקים במלאכה".

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "הכנס הזה הוא עדות מרשימה נוספת לחשיבות העצומה שאנחנו מייחסים לשילוב בין עולמות הרפואה והספורט ולתרומה שמופקת מכל אחד מהמפגשים הללו. הכנסים הרפואיים שלנו אינם מסתפקים בדיון תיאורטי בלבד, אלא כוללים גם סדנאות מעשיות. הם מבקשים לאבחן, להציע דרכי טיפול אפשריות ולשקם הלכה למעשה. הם מכירים במקום הייחודי של רפואת ספורט ובתרומה הקריטית של התחום לביצועים על כר הדשא. האנסמבל המיוחד שמורכב כאן בדייקנות מדי שנה הוא בעיניי אופטימיזציה הלכה למעשה למחשבה ולעשייה ועל כך מלוא התודות והשבחים לעוסקות ולעוסקים במלאכה".

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "הכנס הזה הוא עדות מרשימה נוספת לחשיבות העצומה שאנחנו מייחסים לשילוב בין עולמות הרפואה והספורט ולתרומה שמופקת מכל אחד מהמפגשים הללו. הכנסים הרפואיים שלנו אינם מסתפקים בדיון תיאורטי בלבד, אלא כוללים גם סדנאות מעשיות. הם מבקשים לאבחן, להציע דרכי טיפול אפשריות ולשקם הלכה למעשה. הם מכירים במקום הייחודי של רפואת ספורט ובתרומה הקריטית של התחום לביצועים על כר הדשא. האנסמבל המיוחד שמורכב כאן בדייקנות מדי שנה הוא בעיניי אופטימיזציה הלכה למעשה למחשבה ולעשייה ועל כך מלוא התודות והשבחים לעוסקות ולעוסקים במלאכה".