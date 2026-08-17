: נציגיו של החלוץ הצעיר טוענים כי מכבי תל אביב התנתה את קיום העסקה מול המועדון מה-MLS בכך שהשחקן יוותר על כחצי מיליון דולר שמגיעים לו על פי חוזה.

: נציגיו של החלוץ הצעיר טוענים כי מכבי תל אביב התנתה את קיום העסקה מול המועדון מה-MLS בכך שהשחקן יוותר על כחצי מיליון דולר שמגיעים לו על פי חוזה.

אבו פרחי, שפתח אמש בפתח בפינאלה שלו במדים הצהובים בניצחון על מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, מחזיק בסעיף בחוזהו המזכה אותו ב-17.5% מסכום מכירתו. מאחר שקולורדו הגישה הצעה בגובה 6 מיליון דולר, החלוץ היה אמור לקבל מענק של 1.05 מיליון דולר. במכבי דרשו ממנו תחילה לוותר על מלוא הסכום, אך לאחר התנגדות תקיפה מצד משפחתו של השחקן, הושגה פשרה: אבו פרחי יסתפק ב-10% בלבד (600 אלף דולר) ויוותר על 450 אלף דולר, כך שמכבי תכניס מהעסקה 5.4 מיליון דולר.

אבו פרחי, שפתח אמש בפתח בפינאלה שלו במדים הצהובים בניצחון על מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, מחזיק בסעיף בחוזהו המזכה אותו ב-17.5% מסכום מכירתו. מאחר שקולורדו הגישה הצעה בגובה 6 מיליון דולר, החלוץ היה אמור לקבל מענק של 1.05 מיליון דולר. במכבי דרשו ממנו תחילה לוותר על מלוא הסכום, אך לאחר התנגדות תקיפה מצד משפחתו של השחקן, הושגה פשרה: אבו פרחי יסתפק ב-10% בלבד (600 אלף דולר) ויוותר על 450 אלף דולר, כך שמכבי תכניס מהעסקה 5.4 מיליון דולר.

אבו פרחי, שפתח אמש בפתח בפינאלה שלו במדים הצהובים בניצחון על מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, מחזיק בסעיף בחוזהו המזכה אותו ב-17.5% מסכום מכירתו. מאחר שקולורדו הגישה הצעה בגובה 6 מיליון דולר, החלוץ היה אמור לקבל מענק של 1.05 מיליון דולר. במכבי דרשו ממנו תחילה לוותר על מלוא הסכום, אך לאחר התנגדות תקיפה מצד משפחתו של השחקן, הושגה פשרה: אבו פרחי יסתפק ב-10% בלבד (600 אלף דולר) ויוותר על 450 אלף דולר, כך שמכבי תכניס מהעסקה 5.4 מיליון דולר.