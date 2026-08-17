דרמה מאחורי הקלעים בעסקת מעברו של סייד אבו פרחי לקולורדו ראפידס, שנחשפה לראשונה ב-ynet: נציגיו של החלוץ הצעיר טוענים כי מכבי תל אביב התנתה את קיום העסקה מול המועדון מה-MLS בכך שהשחקן יוותר על כחצי מיליון דולר שמגיעים לו על פי חוזה.
אבו פרחי, שפתח אמש בפתח בפינאלה שלו במדים הצהובים בניצחון על מכבי נתניה בחצי גמר גביע הטוטו, מחזיק בסעיף בחוזהו המזכה אותו ב-17.5% מסכום מכירתו. מאחר שקולורדו הגישה הצעה בגובה 6 מיליון דולר, החלוץ היה אמור לקבל מענק של 1.05 מיליון דולר. במכבי דרשו ממנו תחילה לוותר על מלוא הסכום, אך לאחר התנגדות תקיפה מצד משפחתו של השחקן, הושגה פשרה: אבו פרחי יסתפק ב-10% בלבד (600 אלף דולר) ויוותר על 450 אלף דולר, כך שמכבי תכניס מהעסקה 5.4 מיליון דולר.
"מכבי מן הסתם דורשת שכל שחקן יעמוד בחוזה שלו מולה, אבל היא מצידה מנסה לקחת כספים שמגיעים לשחקנים שלה – ולא סתם, כי לרוב מדובר בחוזים נמוכים כמו במקרה של אבו פרחי וזה מעין פיצוי", אמר אחד משחקני מכבי תל אביב. "בדיוק כמו שביקשו מדור תורג’מן, ועכשיו מרוי רביבו מול אלצ'ה. זה לא אמור להיות מועדון גדול?".
אבו פרחי, שצפוי לרבע את שכרו בארה"ב לכ-450 אלף דולר לעונה בשנתיים הראשונות (שדרוג שיגדל בהמשך), לא רצה לסכן את מעברו ולכן הסכים לוותר על כמחצית מהמענק המקורי. כעת, בדיוק כמו במקרה של דור תורג'מן, החלוץ ממתין לקבלת הוויזה לארה"ב, ומיד לאחר מכן ימריא כדי לעבור בדיקות רפואיות ולחתום רשמית.