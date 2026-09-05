אחרי ההפסד למכבי ת"א והלחץ הגובר במועדון, במכבי חיפה מבינים כי שום תוצאה מלבד ניצחון לא תתקבל במשחק הערב (שבת, 20:30) מול הפועל פ"ת.

הירוקים, שספגו ביקורות מכל עבר - מהאוהדים הנסערים שרואים קבוצה של מרכז טבלה, מהתקשורת וגם מנשיא המועדון יעקב שחק, שלא אוהב כלל את מה שהוא רואה - מגיעים למשחק בסמי עופר בלחץ לא קטן, אך גם בידיעה שניצחון ירגיע את המערכת.

גלריה שינויים בהרכב. בכר ( צילום: עוז מועלם )

ברק בכר, שלא פתח עם עלי מוחמד בהרכב מול הצהובים - החלטה שהעלתה לא מעט סימני שאלה, בעיקר סביב אי הכללתו של השחקן המשמעותי ביותר בקישור האחורי - יחזיר אותו ל-11 הערב.

גם החלוץ אנדריאה נובאקוביץ' צפוי לפתוח לראשונה בהרכב הירוקים, במקומו של סילבה קאני, שפתח בשני מחזורי הליגה הראשונים של העונה. בכר עדיין מתלבט בין יילה בטאיי לאיאד חלאילי, אך נראה כי הראשון זוכה לעדיפות.

יחזור ל-11. מוחמד ( צילום: עוז מועלם )

"זה משחק חשוב ומשמעותי מאוד עבורנו. אנחנו מבינים שהקהל מאוכזב ורוצים לשמח אותו הערב", אמר שחקן בקבוצה.