מחר (חמישי, 19:00) תעלה מכבי ת"א למשחק הגומלין מול לוגאנו במסגרת הקונפרנס-ליג (1:2 לשווייצרים במשחק הראשון), שייערך בבטומי, אך היא תיאלץ לעשות זאת ללא סייד אבו פרחי. החלוץ המריא הבוקר לארה"ב כדי לחתום רשמית בקולורדו ראפידס מה-MLS, כפי שנחשף ב-ynet. הוא יהיה הכדורגלן הישראלי השמיני ב-MLS אחרי תאי בריבו, ליאל עבדה, עידן טוקלומטי, דור תורג'מן, עילי פיינגולד, רן בנימין ואור בלוריאן.
אבו פרחי צפוי לחתום לחמש שנים בקולורדו, וירוויח תחילה 450 אלף דולר לעונה, המקסימום האפשרי עד גיל 22 בליגה האמריקנית. כעבור שנתיים הוא צפוי לקבל שדרוג בשכרו.
מחזיקת הגביע תקבל 5.4 מיליון דולר עבור אבו פרחי, אחרי שדרשה מהחלוץ, שהחזיק בסעיף של 17.5 אחוז ממכירתו, לוותר על חצי מיליון דולר כתנאי לשחרורו. בסופו של דבר הצדדים הגיעו לפשרה, לפיה אבו פרחי יקבל עשרה אחוז בלבד מהעסקה, שעומדת על 6 מיליון דולר (5.4 מיליון למכבי ו-600 אלף לשחקן).
אבו פרחי פתח את העונה בצורה נהדרת, כשכבש צמד בניצחון 1:3 על הפועל באר-שבע באלוף האלופים, ולאחר מכן כבש שני שערים נוספים במשחק הראשון מול שריף טירספול בסיבוב המוקדמות השני בליגה האירופית.