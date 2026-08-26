מחר (חמישי, 19:00) תעלה מכבי ת"א למשחק הגומלין מול לוגאנו במסגרת הקונפרנס-ליג (1:2 לשווייצרים במשחק הראשון), שייערך בבטומי, אך היא תיאלץ לעשות זאת ללא סייד אבו פרחי. החלוץ המריא הבוקר לארה"ב כדי לחתום רשמית בקולורדו ראפידס מה-MLS,

כפי שנחשף ב-ynet