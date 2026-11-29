הספתח של רן בן שמעון במכבי חיפה החל ברגל שמאל, עם הפסד אתמול (שבת) 1:0 לבני סכנין בדוחא, שהיה הרביעי ברציפות של הירוקים, אך במועדון טענו שהם לא מופתעים ושלא ציפו לדרוס באופן מיידי את היריבות. עוד הסבירו בקבוצה שהסגל שנבנה הקיץ היה לא מאוזן ונעשו טעויות ואי אפשר לצפות לקסמים בלי שינויים בסגל.

"ברור שכולם מאוכזבים", אמר גורם בכיר בקבוצה. "אנחנו צריכים לנצח משחקים כאלה, שאנחנו שולטים בהם, ולא משנה מה - אבל זה ברור שאין קסמים בכדורגל. רן עבד שבוע אחד במועדון וצריך זמן כדי להכיר ולחבר את הקבוצה. בינואר יהיו פה שינויים משמעותיים".

בכורה מאכזבת על הקווים של מכבי חיפה. בן שמעון ( צילום: עלאא בדארנה )

בן שמעון ביצע מספר שינויים בהרכב, אך נראה שלא היה לירוקים מחץ בחלק הקדמי. לכולם במועדון ברור שהמשחקים הקרובים מול בית"ר ירושלים (ברביעי) והפועל חיפה יהיו קשים יותר.

אם לא די בצרות של הירוקים, אז הפציעה של ברוניניו מדאיגה מאוד את ראשי המועדון. שחקן ההתקפה יעבור הבוקר סדרת בדיקות מקיפה בתקווה שלא מדובר בפגיעה שתצריך היעדרות משמעותית, אך הראו לא מעט חשש.