הגעתו הצפויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאצטדיון טדי לקראת המשחק בין בית"ר ירושלים למכבי ת"א הערב (20:30) מעוררת סערה בקרב אוהדי הקבוצה. משפחות שכולות של אוהדי בית"ר פנו להנהלת המועדון והביעו את מורת רוחן מהביקור, על רקע הרגישות סביב הגעתו של ראש הממשלה.

המשפחות ביקשו מהמועדון שלא להעצים את נוכחותו של נתניהו ואף דרשו כי כלל לא יגיע לאצטדיון. במועדון הבהירו להן כי לא ייערך טקס לכבוד ראש הממשלה, וכי הגעתו לא תלווה באירוע רשמי מטעם הקבוצה.

נתניהו בביקור הקודם שלו בטדי לפני 6 שנים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לצד המחאה של המשפחות השכולות, מאות מאוהדי בית"ר מתכוונים להחרים את המשחק במחאה על הגעתו של נתניהו. לטענתם, הם אינם מוכנים לשמש "תפאורה" פוליטית לביקורו, ומבחינתם אין לערב את הקבוצה ואת הקהל בהפגנת תמיכה פוליטית.

גם בתוך המועדון ישנם גורמים שאינם שבעי רצון מהביקור, בין היתר בשל ההיערכות הנדרשת והסדרי האבטחה הנלווים אליו. הדברים מקבלים משנה תוקף לנוכח הצפי לאצטדיון טדי מלא במשחק מול מכבי ת"א, אחד המפגשים המרכזיים של בית"ר בעונה.