מכבי חיפה והפועל באר-שבע נפגשות בשעה זו בסמי עופר לקרב צמרת יוקרתי. הירוקים יודעים שניצחון על האלופה יחזיר אותם לפסגת ליגת העל ובעיקר יהווה הצהרת כוונות משמעותית. באר-שבע רוצה להתאושש מהתבוסה הכואבת מול סן ז'ילואז בליגה האירופית, ועל הדרך לצמצם מרחקים מדבוקת הצמרת.

הירוקים (מקום 3, 18 נקודות) כבר סופרים שישה ניצחונות בשבעת מחזורי הפתיחה, אולם מלבד ההפסד למכבי ת"א במחזור השני הם טרם התמודדו מול משוכה משמעותית בדמות הפועל באר-שבע. גם ההתקפה של מכבי חיפה מפגינה כושר נהדר כשהיא שנייה בלבד לזאת של הצהובים (24).

גלריה ברוניניו ( צילום: גיל יוחנן )

אוהדי חיפה ( צילום: אלעד גרשגורן )

מנגד, החבורה של רן קוז'וך מדורגת במקום הרביעי (16 נקודות) אחרי ארבעה ניצחונות ליגה רצופים, האחרון שבהם 1:2 על הפועל ירושלים. האדומים, שכבר איבדו נקודות פעמיים מפתיחת העונה, רוצים להימנע ממשחק נוסף ללא ניצחון שיגדל את הפער שלהם מהפסגה לחמש נקודות אחרי שמונה מחזורים בלבד.

יש לציין כי את שלושת המפגשים האחרונים סמי עופר ניצחה הפועל באר-שבע, כשלמעשה הפעם האחרונה בה רשמו הירוקים ניצחון ליגה על הדרומיים בחיפה הייתה אי אז בדצמבר 2023. ב-15 המפגשים האחרונים בין הקבוצות באר-שבע ניצחה שמונה פעמים, לעומת חמש של חיפה ושתי תוצאות תיקו.

מהלך המשחק

6': גנאח בעט כדור חופשי מ-20 מטר - מעל השער.

20': ברוניניו השתלט על כדור ברחבה ובעט מעל השער ברשלנות.

22' : ברזאו עבר בין שני שחקני באר-שבע אבל בעט מעל השער.

הרכבים

מכבי חיפה : עמרי גלזר, יילה בטאיי, נועם שטייפמן, נייג’ל לונוויק, וונדרסון צונאמי, איתן אזולאי, עלי מוחמד, פדראו ברזאו, ברוניניו, קנג’י גורה, אנדריאה נובאקוביץ