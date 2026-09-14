הדרבי התל אביבי יצא לדרך. מכבי ת"א והפועל ת"א נפגשות בשעה זו בבלומפילד לקרב המסקרן ביותר שנערך בעיר בשנים האחרונות. לראשונה מזה 23 שנה, שתי הקבוצות מגיעות למפגש כשהן תופסות את שני המקומות הראשונים בטבלה: הצהובים בפסגה עם תשע נקודות מתשע אפשריות, והאדומים במקום השני עם שבע נקודות. המשחק הופסק למספר דקות בפתיחה בגלל אבוקות ביציעים.

הקבוצה של קני מילר פתחה את העונה בסערה וניצחה בכל שלושת משחקיה, תוך שהיא כובשת 12 שערים. מכבי גברה 2:5 על הפועל ירושלים במחזור הפתיחה, ניצחה 1:3 את מכבי חיפה ולאחר מכן הביסה 1:4 את הפועל באר-שבע בטרנר. דור פרץ, שכבש שישה שערי ליגה, הוא האיש החם של הצהובים.

האבוקות בדרבי התל-אביבי ( קרדיט: אדר קמיאל )

גלריה מכבי ת"א הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

אוהדי מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

אוהדי הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

מכבי ת"א הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

אוהדי הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

פרץ חוגג ( צילום: עוז מועלם )

מכבי ת"א הפועל ת"א ( צילום: עוז מועלם )

אוהדי מכבי ת"א ( צילום: עוז מועלם )

קני מילר וברדה ( צילום: עוז מועלם )

דור פרץ ( צילום: עוז מועלם )

גם הפועל מגיעה בכושר מצוין, לאחר שלא הפסידה ולא ספגה בשלושת מחזורי הפתיחה. הקבוצה של אליניב ברדה פתחה את העונה עם 0:3 מרשים על בית"ר ירושלים, סיימה ב-0:0 מול הפועל חיפה ולאחר מכן הביסה 0:4 את הפועל ר"ג. היא מציגה הגנה מושלמת.

מכבי מחזיקה ביתרון ברור במאזן ההיסטורי בין הקבוצות, אך הפועל כבר הוכיחה בעונה שעברה שהיא מסוגלת לנצח את יריבתה העירונית. בינואר האחרון חוללו האדומים מהפך דרמטי וניצחו 1:2 בזכות שערים של עומרי אלטמן וצ'יקו בתוספת הזמן, ובכך קטעו בצורת של כמעט 12 שנה ללא ניצחון בדרבי.

מאז נערכו שני מפגשי ליגה נוספים בין הקבוצות: מכבי ניצחה 0:1 באפריל, בעוד הדרבי האחרון הסתיים ב-1:1 בחודש מאי. דור פרץ העלה אז את הצהובים ליתרון, ורוי קורין קבע שוויון בדקה ה-87. הערב הפועל תנסה להשיג ניצחון דרבי נוסף ולעלות לפסגה, בעוד מכבי רוצה לשמור על המאזן המושלם ולפתוח פער של חמש נקודות מיריבתה.

מהלך המשחק

15': טוריאל הגביה, מאיימבו נגח חלש לידיים של מליקה.

18': שער! 0:1 למכבי ת"א! בן הרוש הגביה, סוקלר נגח כדור מצוין וצור הדף - אבל פרץ נגח את הריבאונד פנימה. השביעי שלו העונה.

33': שער! הפועל ת"א השוותה ל-1:1! טוריאל בעט כדור חד מחוץ לרחבה היישר לפינה של מליקה.

38': שער! 1:2 למכבי ת"א! סיסוקו הגביה לרחבה, הכדור הגיע לסוקלר ומשם לדוידה - שכבש מקרוב וחגג עם תנועות ירי לעבר שער 5.

39': עלי קמארה בעט כדור מ-35 מטרים, אסף צור התעופף והדף.

הרכבים

מכבי ת"א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, רז שלמה, מוחמד קמארה, ג'יימס טברניר; גבי קוניקובסקי, איסוף סיסוקו, דור פרץ; הליו וארלה, אסטר סוקלר, אושר דוידה.