הפועל באר-שבע ניצבת כפסע מעלייה היסטורית לליגת האלופות. הערב (שלישי, 19:45) היא תנסה להשלים את העבודה במשחק גומלין מול סבאח האזרית בבאקו לאחר שניצחה 1:2 במשחק הראשון שנערך בבוקרשט. 600 אוהדים, שהחל מאתמול נוכחותם במרכז העיר החלה להיות מורגשת, ילוו את הקבוצה של רן קוז'וך, והם מביאים איתם לבירת אזרבייג'אן את הצבע והאופי המיוחד שלהם.

אחד הביטויים הכי נפוצים בפי אוהדי באר-שבע הוא "עמה יעמיק". גם כאן בבאקו צמד המילים הזה נשמע יותר ויותר. קשה באמת להסביר את הפירוש המדויק של הביטוי בהקשר של הפועל באר-שבע, אך בגדול הכוונה היא שאוהדיה לא מצהירים על ציפיות גבוהות, כשהחשש הוא ליצור מזל רע - "מנחוס" - שישפיע לרעה על התוצאה. הפועל באר-שבע רצה לאליפות? אוהדיה יגידו שהמטרה היא רק להישאר בליגה. רון בשני, אוהד הקבוצה שנמצא בבוקרשט, היטיב לתאר ממרכז באקו: "להיות עכשיו 90 דקות מעלייה לליגה האירופית, זה משהו שקשה היה להעלות על הדעת לפני 20 שנה". זו לא טעות, באר-שבע כפסע לפני עלייה לליגת האלופות,אך בשני דווקא מכוון להעפלה למפעל המשני, במסגרת ה'עמה יעמיק'.

ניצחו את המנחוס. רון ומישל בשני במשחק הראשון נגד סבאח ( צילום: בן בודה )

רון ואביו הגיעו למשחק משני קצוות שונים של כדור הארץ. מישל בא מבאר-שבע, בעוד רון הגיע היישר מאורנג' קאונטי בארה"ב. הם היו במשחק הראשון בבוקרשט, ויהיו גם במשחק המכריע הערב. למשחק בבוקרשט הם הפתיעו עם מראה מאוד לא שגרתי. מישל התחפש לשום, בעוד רון התחפש לחתול שחור. הם התייצבו עם התחפושות ביציע וכך עודדו את הקבוצה כל הדרך לניצחון שהעניק מקדמה חשובה.

רון הסביר את הצעד הלא שגרתי: "אנחנו אוהדים של הקבוצה מאז שאני זוכר את עצמי. אני כבר בן 29. בשנים האחרונות מאז שעברתי לגור בארה"ב, לכל משחק שאני מגיע אנחנו מפסידים. בעצת 'העמה יעמיק' הייתי חייב לעשות משהו כדי להוריד את המנחוס הזה. ברוך השם זה עבד. מאז שהייתי בן 6, אבא היה לוקח אותי למשחקים באצטדיון וסרמיל. אם הייתי מתנהג יפה בבית הספר הוא היה לוקח אותי למשחקי חוץ אפילו עד קריית אתא. כשהיה רוצה לעצבן אותי היה אומר לי: 'זהו, אין דנדי אוקונגו היום'".

רון ומישל בשני לקראת המשחק מול סבאח בפלייאוף ליגת האלופות ( צילום: שי מוגילבסקי )

מישל האב הוסיף: "בשנת 2016 לא הבנתי את המשמעות של המשחקים נגד סלטיק ואז נגד מאריבור, כשהיינו במרחק נגיעה מליגת האלופות. עכשיו, אחרי עשר שנים, אני מבין שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי לראות את הקבוצה מגיעה למעמד הזה. ממרום גילי לא הייתי מוכן לפספס את זה. עזבתי הכל בארץ וטסתי. כשהגענו לבוקרשט למשחק הראשון נגד סבאח, אני מהארץ ורון מארה"ב, הגענו להחלטה משותפת שנשארים גם למשחק השני. בין המשחקים טיילנו באירופה. הגענו לכאן מהאלפים הצרפתיים".

רון: "היינו אפילו במשחק של הפועל ת"א בברגמו נגד אטאלנטה. נסענו לתמוך באליניב ברדה".