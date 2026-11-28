נערים אוהדי בית״ר זורקים אבנים על אוטובוסים של אוהדי הפועל לאחר הדרבי

בית"ר ירושלים חזרה הערב (שבת) מפגרת הנבחרות עם ניצחון מתוק במיוחד - 1:3 על הפועל ירושלים בדרבי באצטדיון טדי, במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל. למרות זאת, הקבוצה מהבירה, שחזרה לנצח אחרי שני מחזורים בהם איבדה 4 נקודות, גם רשמה במשחק כמה רגעים לא נעימים. במהלך השוויון הזמני של האדומים קראו האוהדים הצהובים-שחורים למאמן אלמוג כהן להתפטר.

"להגיד שזה נעים? זה לא נעים", אמר המאמן בסיום. "ככל שזה יותר קשה, רואים למי יש מנטליות של ווינר ולמי יש רק דיבורים. אני רוצה להיות הראשון שמראה לשחקנים שאנחנו חזקים ופה".

גלריה "להגיד שזה נעים?". כהן ( צילום: עוז מועלם )

מכחיש. שועה ( צילום: עוז מועלם )

במהלך המשחק גם נרשם אירוע ביזארי במהלכו ירדן שועה נפצע במהלך חגיגות השער שכבש אנסה. אני לא יכול לספר הרבה בנושא", אמר המאמן. "אני לא ראיתי, לא יודע. אמרו לי שהיה משהו, נפצע וזה. דיברתי איתו והוא אמר שהוא הרגיש משהו ובגלל זה יצא. לא נכנסתי לדין ודברים".