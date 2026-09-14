אחרי שנסגרה עסקת העברתו של אורי עזו ממכבי ת"א לבית"ר ירושלים, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, הגיע הקשר הצעיר במהלך החג להבנות עם הנהלת הצהובים שלפיהן לא ישתתף באימון המסכם לקראת הדרבי, שנערך אמש בקריית שלום.

אחרי שנסגרה עסקת העברתו של אורי עזו ממכבי ת"א לבית"ר ירושלים, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, הגיע הקשר הצעיר במהלך החג להבנות עם הנהלת הצהובים שלפיהן לא ישתתף באימון המסכם לקראת הדרבי, שנערך אמש בקריית שלום.

אחרי שנסגרה עסקת העברתו של אורי עזו ממכבי ת"א לבית"ר ירושלים, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, הגיע הקשר הצעיר במהלך החג להבנות עם הנהלת הצהובים שלפיהן לא ישתתף באימון המסכם לקראת הדרבי, שנערך אמש בקריית שלום.

העסקה בין המועדונים כוללת השאלה ללא תמורה עד לתום העונה וחובת רכישה בסך מיליון שקל עבור מחצית מכרטיסו, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות במשחקים ונתוני כיבושים ובישולים. עזו צפוי לערוך את אימון הבכורה שלו בבית וגן ביום רביעי, וככל הנראה יגיע כבר מחר לבלומפילד כדי לצפות במשחק מול מכבי פ"ת.

העסקה בין המועדונים כוללת השאלה ללא תמורה עד לתום העונה וחובת רכישה בסך מיליון שקל עבור מחצית מכרטיסו, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות במשחקים ונתוני כיבושים ובישולים. עזו צפוי לערוך את אימון הבכורה שלו בבית וגן ביום רביעי, וככל הנראה יגיע כבר מחר לבלומפילד כדי לצפות במשחק מול מכבי פ"ת.

העסקה בין המועדונים כוללת השאלה ללא תמורה עד לתום העונה וחובת רכישה בסך מיליון שקל עבור מחצית מכרטיסו, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות במשחקים ונתוני כיבושים ובישולים. עזו צפוי לערוך את אימון הבכורה שלו בבית וגן ביום רביעי, וככל הנראה יגיע כבר מחר לבלומפילד כדי לצפות במשחק מול מכבי פ"ת.