אחרי שנסגרה עסקת העברתו של אורי עזו ממכבי ת"א לבית"ר ירושלים, כפי שנחשף לראשונה ב-ynet, הגיע הקשר הצעיר במהלך החג להבנות עם הנהלת הצהובים שלפיהן לא ישתתף באימון המסכם לקראת הדרבי, שנערך אמש בקריית שלום.
עזו ביקש מראש שלא להגיע לאימון כדי להימנע מחיכוך אפשרי עם אוהדי מכבי ת"א בעקבות המעבר לבית"ר. לאחר לחצים מצד בני משפחתו, במועדון החליטו להיענות לבקשה ולשחררו מהאימון.
העסקה בין המועדונים כוללת השאלה ללא תמורה עד לתום העונה וחובת רכישה בסך מיליון שקל עבור מחצית מכרטיסו, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו מראש – בהם אחוזי השתתפות במשחקים ונתוני כיבושים ובישולים. עזו צפוי לערוך את אימון הבכורה שלו בבית וגן ביום רביעי, וככל הנראה יגיע כבר מחר לבלומפילד כדי לצפות במשחק מול מכבי פ"ת.
זה יהיה הרכש האחרון של בית"ר בחלון ההעברות הנוכחי, לאחר צירופו של הקשר הקולומביאני סרנה, שנרכש מאינדפנדיינטה מדיין תמורת 600 אלף אירו. סרנה כבר ערך אתמול את אימון הבכורה שלו, אך לא ייכלל בסגל מול מכבי פ"ת. הוא צפוי לעמוד לרשות הקבוצה במשחק מול הפועל חיפה, האחרון לפני פגרת הנבחרות.
באימון המסכם היום יתברר אם ננה אנטווי יהיה כשיר למשחק. אם לא יוכל לשחק, רועי אלימלך צפוי להמשיך בהרכב. טימותי מוזי יפתח פעם נוספת כמגן שמאלי בעקבות פציעתו של ירדן כהן, שעדיין לא ישוב לסגל.
אלמוג כהן יקבל היום החלטה גם בנוגע לירדן שועה, שעדיין אינו בכושר מלא ושיחק רק בשלוש הדקות האחרונות בניצחון על בני סכנין. שון וייסמן ועומר אצילי צפויים לפתוח, ובקבוצה מקווים לשלב במהלך המשחק גם את עדי יונה.