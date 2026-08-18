ארבעה ימים לפני משחקה הראשון בליגת העל, מכבי חיפה קיבלה בשורה רעה. מנואל בנסון, שנפצע במהלך המשחק אתמול (שני) מול הפועל ירושלים, אובחן עם קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס, והוא צפוי להיעדר מהמגרשים תקופה ארוכה.
בהודעה רשמית ממכבי חיפה נמסר כי "בנסון יחל בתקופה הקרובה בהליך הטיפול והשיקום בהתאם להנחיות הצוות הרפואי. המועדון מאחל לבנסון החלמה מהירה ומלאה ויעמוד לצידו בכל תהליך השיקום".
בנסון עלה אתמול בדקה ה-80 מהספסל של מכבי חיפה מול הפועל ירושלים במשחקי הדירוג של גביע הטוטו (0:1 לירושלים, שסיימה במקום התשיעי). הקשר נפגע בברכו תוך דקות ספורות ונאלץ לרדת מכר הדשא, כשהוא נעזר באנשי הצוות הרפואי, מה שעורר חשש בקרב אנשי המועדון שמדובר בפציעה חמורה. בדיקת ה-MRI שנערכה לו היום אימתה את החשש הזה.
שחקן הכנף בן ה-29 הצטרף למכבי חיפה במהלך העונה שעברה, בחלון ההעברות של ינואר. ב-18 הופעות בכל המסגרות במדי הירוקים הוא כבש שער אחד ובישל שלושה.