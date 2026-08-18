ארבעה ימים לפני משחקה הראשון בליגת העל, מכבי חיפה קיבלה בשורה רעה. מנואל בנסון, שנפצע במהלך המשחק אתמול (שני) מול הפועל ירושלים, אובחן עם קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס, והוא צפוי להיעדר מהמגרשים תקופה ארוכה.

ארבעה ימים לפני משחקה הראשון בליגת העל, מכבי חיפה קיבלה בשורה רעה. מנואל בנסון, שנפצע במהלך המשחק אתמול (שני) מול הפועל ירושלים, אובחן עם קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס, והוא צפוי להיעדר מהמגרשים תקופה ארוכה.

ארבעה ימים לפני משחקה הראשון בליגת העל, מכבי חיפה קיבלה בשורה רעה. מנואל בנסון, שנפצע במהלך המשחק אתמול (שני) מול הפועל ירושלים, אובחן עם קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס, והוא צפוי להיעדר מהמגרשים תקופה ארוכה.