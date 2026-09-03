אכזבה גדולה בבית"ר ירושלים לאחר תבוסה שנייה בתוך חמישה ימים, כאשר אחרי הרביעייה שחטפו בשבת ממכבי נתניה, הערב (חמישי) הם ספגו 3:0 מהפועל ת"א. לאחר שני מחזורים, הצהובים-שחורים עדיין ללא נקודות ועם יחס שערים של 7:1, ומפלס הלחץ בסגנית האלופה ממשיך לעלות.

אלמוג כהן ניסה להסביר את פתיחת העונה הרעה, בדגש על ההפסד הצורב הערב: "רצינו לפתוח את העונה בצורה הרבה יותר טובה, אנחנו צריכים להיות חזקים. כשדברים לא הולכים הכל הולך הרבה יותר קשה. יש סיטואציות בכדורגל שלפעמים הדברים הולכים נגדך, וכשזה קורה צריך לעשות את האקסטרה – וכרגע אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. הפועל כבשה במצב הראשון שלה, אבל הגיע לה לנצח. היא קבוצה מאוד חזקה".

גלריה "אנחנו צריכים להיות חזקים". אלמוג כהן ( צילום: עוז מועלם )

על המעבר מעמדת המנהל המקצועי לעמדת המאמן: "במוקדם או במאוחר הייתי עובר לאמן. ברור שבדיעבד אפשר להגיד הכל, אבל אני אחד שנענה לכל אתגר. ככל שקשה יותר וככל שהלחץ עולה, כך המוטיבציה שלי עולה. היכולת נגד נתניה הייתה קטסטרופה, אבל באירופה עשינו משחקים מצוינים. במבחן התוצאה נכשלנו, וגם מבחינת היכולת שיחקנו לא טוב".

"הלחץ בקבוצה אחרי מה שקרה בנתניה גבר, כמאמן ניסיתי להרגיע את המערכת אחרי זה, אבל זה לא הלך ולא היינו מספיק טובים. אנחנו רוצים להביא שחקן אחד, אבל אנחנו רוצים להיראות טוב יותר גם עם הסגל הקיים". על ירדן שועה ועומר אצילי: "עומר פתח את העונה מצוין, עם שערים באירופה, ירדן עשה מחנה אימונים חריג, אבל אז הגיעה המחלה ועוד פציעות והוא התקשה להיכנס לעניינים".

בעלי בית"ר, ברק אברמוב, שחגג את יום הולדתו ה-47: "זה לא רלוונטי מה אני חושב כרגע על הפרידה מיצחקי והמעבר של כהן לקווים, את זה אפשר לקבוע בסוף העונה. שיחקנו ארבעה משחקים באירופה ועוד משחק נגד הפועל ת"א בגביע הטוטו ושם ראינו קבוצה תוססת. נכון שזה לא נראה טוב בשני המשחקים האחרונים, אבל לא עושים סיכומים אחרי שני מחזורים. צריך לתת לצוות המקצועי ולשחקנים את השקט והביטחון, כי יש לנו כדורגל".

בית"ר נראית רע. שון וייסמן ( צילום: עוז מועלם )

עוד אמר אברמוב: "גם ליצחקי לא היה ניסיון כשהוא מונה, אז אי אפשר להגיד שכל ההצלחה הייתה שלו, ועכשיו אי אפשר להגיד שכל האשמה על אלמוג כהן. אנחנו מועדון כדורגל. אני מאמין באלמוג, ואנחנו רק בתחילת העונה. יש לנו סבלנות". לגבי הקיץ של הקבוצה: "יש לנו תקציב לשכר השחקנים של 33 מיליון שקל. החלטנו לא למכור שחקנים וכל שחקן שהצוות המקצועי רצה הוא קיבל - וייסמן, יוספי, מוצ'ה. אם נצטרך להביא שחקן אז נביא, אבל לא סתם כדי להגיד שהבאנו".

על המשך דרכו של כהן: "ברור שהוא נשאר, זה אפילו לא עולה לדיון. אנחנו רק במחזור השני. הכי קל לשבת באולפנים ולדבר. מבחינת עובדות הבאנו איש מקצוע מהטובים שיש, שעבר לעמדת המאמן".

ברדה: "אני לא ממהר להכריז כלום"

בצד השני, בהפועל ת"א מאושרים אחרי ניצחון הבכורה העונה בליגה, אחרי שבמשחק הראשון של העונה נפרדו ב-0:0 מהפועל חיפה. ברדה התייחס לשאיפות של האדומים: "לפני העונה הכתירו אותנו כמועמדים, ואז סיימנו בתיקו במשחק הראשון, אז החליטו שאנחנו לא מספיק טובים - עכשיו שוב מדברים עלינו כאלופים. אני לא ממהר להכריז כלום, אנחנו רק רוצים להשתפר ממשחק למשחק".

"רק רוצים להשתפר". אליניב ברדה ( צילום: עוז מועלם )