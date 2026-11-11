מבוכה גדולה לנבחרת הנוער של ישראל. הכחולים-לבנים, שפתחו היום (רביעי) את השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19 צפויים לספוג הפסד טכני 3:0 בעקבות ביצוע שישה חילופים במשחק הפתיחה של הקמפיין מול אוקראינה.

מבוכה גדולה לנבחרת הנוער של ישראל. הכחולים-לבנים, שפתחו היום (רביעי) את השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19 צפויים לספוג הפסד טכני 3:0 בעקבות ביצוע שישה חילופים במשחק הפתיחה של הקמפיין מול אוקראינה.

מבוכה גדולה לנבחרת הנוער של ישראל. הכחולים-לבנים, שפתחו היום (רביעי) את השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19 צפויים לספוג הפסד טכני 3:0 בעקבות ביצוע שישה חילופים במשחק הפתיחה של הקמפיין מול אוקראינה.

בהתאחדות אישרו שאכן נפלה טעות והצוות המקצעי בראשות אופיר חיים ביצע בדקה ה-82 חילוף כפול, זאת למרות שעמד לרשות הנבחרת רק חילוף אחד לאור העובדה שבוצעו ארבעה חילופים עד לאותו רגע.

בהתאחדות אישרו שאכן נפלה טעות והצוות המקצעי בראשות אופיר חיים ביצע בדקה ה-82 חילוף כפול, זאת למרות שעמד לרשות הנבחרת רק חילוף אחד לאור העובדה שבוצעו ארבעה חילופים עד לאותו רגע.

בהתאחדות אישרו שאכן נפלה טעות והצוות המקצעי בראשות אופיר חיים ביצע בדקה ה-82 חילוף כפול, זאת למרות שעמד לרשות הנבחרת רק חילוף אחד לאור העובדה שבוצעו ארבעה חילופים עד לאותו רגע.

יש לציין שהנבחרת בכל מקרה הפסידה בתום דרמה גדולה, אחרי שהוליכה 1:2 עד הדקה ה-86, אך ספגה בתוך דקה שני שערים ונוצחה 3:2. כעת, כאמור, היא צפויה לספוג הפסד טכני 3:0.

יש לציין שהנבחרת בכל מקרה הפסידה בתום דרמה גדולה, אחרי שהוליכה 1:2 עד הדקה ה-86, אך ספגה בתוך דקה שני שערים ונוצחה 3:2. כעת, כאמור, היא צפויה לספוג הפסד טכני 3:0.

יש לציין שהנבחרת בכל מקרה הפסידה בתום דרמה גדולה, אחרי שהוליכה 1:2 עד הדקה ה-86, אך ספגה בתוך דקה שני שערים ונוצחה 3:2. כעת, כאמור, היא צפויה לספוג הפסד טכני 3:0.