מבוכה גדולה לנבחרת הנוער של ישראל. הכחולים-לבנים, שפתחו היום (רביעי) את השלב השני של מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 19 צפויים לספוג הפסד טכני 3:0 בעקבות ביצוע שישה חילופים במשחק הפתיחה של הקמפיין מול אוקראינה.
בהתאחדות אישרו שאכן נפלה טעות והצוות המקצעי בראשות אופיר חיים ביצע בדקה ה-82 חילוף כפול, זאת למרות שעמד לרשות הנבחרת רק חילוף אחד לאור העובדה שבוצעו ארבעה חילופים עד לאותו רגע.
יש לציין שהנבחרת בכל מקרה הפסידה בתום דרמה גדולה, אחרי שהוליכה 1:2 עד הדקה ה-86, אך ספגה בתוך דקה שני שערים ונוצחה 3:2. כעת, כאמור, היא צפויה לספוג הפסד טכני 3:0.
יחד עם ישראל ואוקראינה משחקות בבית גם איטליה ורומניה, מולן תתמודד ישראל בשני המשחקים הקרובים. מדובר בטורניר מוקדמות שנערך באיטליה כאשר כל נבחרת משחקת פעם אחת נגד כל יריבה - מה שהופך את ההפסד הגדול שצפויה לספוג הנבחרת למשמעותי עוד יותר.