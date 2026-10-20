בריאן קראבלי סיפק אמש (יחד עם מיגל סילבה) את הצלת המשחק ב-0:0 מול מכבי ת"א בטדי. הבלם היה בזמן ובמקום הנכון (על קו השער), כדי לתקן ולחלץ את הצהובים-שחורים מספיגה בסמוך לדקה ה-90, שמנעה מהחבורה של אלמוג כהן הפסד צורב.

עתה מתברר, וכפי שנחשף ב-ynet, כי הקולומביאני סיכם על חוזה תלת שנתי חדש בבית וגן.

גלריה הופעה נהדרת. קרבאלי ( צילום: עוז מועלם )

קראבלי מרוויח בחוזהו הנוכחי כ-200 אלף אירו, ובחוזהו החדש ישודרג שכרו לכ-350 אלף אירו - עלייה של כשישים אחוז. אמש הוא סיפק את ההופעה הטובה ביותר שלו מאז שהגיע לישראל. "כולם יודעים שמכבי ת"א קבוצה לא קלה", אמר בסיום. "כולנו נתנו את המקסימום. אני רוצה לנצח כל משחק. ההצלה שלי בסיום הייתה בשילוב עם מיגל סילבה, שנינו תמיד מגינים אחד על השני".

בבית"ר התפלאו על דבריו של מאמן מכבי ת״א, קני מילר, שאמר בין היתר כי קבוצתו הייתה צריכה לכבוש שלושה או ארבעה שערים. "מקווים מאוד שהמאמן של מכבי יודע לקרוא סטטיסטיקה, כל המשחק הם בעטו פעמיים בלבד למסגרת שלנו, קשה להבקיע ארבעה שערים משני מצבים".

שוב מתקשים מול גדולה. שועה מול שלמה ( צילום: עוז מועלם )

אלמוג כהן אמר בסיום: "למעט ההזדמנות הגדולה של דור פרץ, לנו היו יותר הזדמנויות, בעיקר במחצית השנייה, דווקא החילופים שלנו הכניסו יותר תעוזה, אבל גם יותר בלגן שעזר למכבי ת"א. ניסינו לעשות את הכל כדי לנצח, הייתה קבלת החלטות לא נכונה, הכנסנו אינטנסיביות ודינמיות שלא הייתה לנו בשני ההפסדים הראשונים העונה".