בשעה שרוב קבוצות ליגת העל נשענות על תקציבי עתק של בעלי הון פרטיים, שני מועדונים מכובדים ובעלי היסטוריה שוברים את הפרדיגמה: הפועל ירושלים והפועל פ"ת. אצלן, הקהל ביציע הוא גם הבעלים.

לכבוד המשחק ביניהן מחר במושבה (20.00), הפגשנו ארבעה אנשי מפתח מתוך ההנהלות – יותם כרמון (יו"ר הוועד המנהל) וגל הוכשטיין מירושלים, לצד שי דרור (יו"ר הוועד המנהל) ורובי ביבי (מנהל מועדון הזהב) מפ"ת – כדי לדבר על הדרך, המודל והעתיד.

גלריה אוהדי הפועל פ"ת רובי ביבי (מימין) ושי דרור לצד אוהדי הפועל ירושלים גל הוכשטיין (משמאל) ויותם כרמון ( צילום: עוז מועלם )

"הכל התחיל כשבעונת 2006/7 הגענו למשחק בטדי והאוהדים נשארו בחוץ כי הבעלים של הפועל ירושלים לא שילמו לחברת האבטחה", מספר הוכשטיין. "אורי שרצקי, המייסד של הפועל קטמון, כתב בעיתון שהגיע הזמן שהאוהדים יתאחדו ויהיו בעלי הבית. התגובה הראשונית הייתה שלעגו לו עם המשפט: אוהדים לא יכולים לקנות קבוצת כדורגל".

כרמון: "החלטנו להתאחד תחת השם הפועל קטמון עם מבשרת ציון מליגה א', בתקווה שננצח בדעת הקהל את הפועל ירושלים המקורית, נתאחד איתה ונחזור להיות אלה שאחראים לגורלנו ולא חיים על גחמות של עסקנים. בדיעבד, החיבור עם מבשרת היה טעות מרה. לא הסתכלנו לטווח הרחוק. התנתקנו ממבשרת והתחלנו כקבוצה עצמאית בליגה ג'. אחרי שירדנו מהלאומית ב־2013/4, הבנו שצריך לבנות כאן מועדון עם יסודות. מינינו את שי אהרון למנהל מקצועי ועשינו סדר בהנהלה. בשלב מסוים הפועל ירושלים המקורית הידרדרה והידרדרה, עד שרכשנו את השם שלה ב־2020".

עבור הוכשטיין, עובד סוציאלי, הפועל ירושלים היא דרך חיים. "זה מקום שהוא לא רק מפגש של פעם בשבוע ביציע, אלא קהילה. מקום שבו נוצרות חברויות ויש הזדהות. שרצקי נסע בכל רחבי אנגליה כדי ללמוד איך מקימים קבוצת אוהדים ושאב השראה מסיטי אוף מנצ'סטר, האלטרנטיבה של מנצ'סטר יונייטד, ומווימבלדון שאוהדיה הקימו את הקבוצה שלהם מחדש אחרי שהיא התפרקה".

"לא רק מפגש של פעם בשבוע ביציע, אלא קהילה" ( צילום: עוז מועלם )

קודם כל הקהילה

התהליך הזה, שקרה גם בהפועל פ"ת, נולד מהפחד המצמית של כל אוהד כדורגל לקום בוקר אחד ושלא תהיה לו קבוצה. זה בדיוק הסיפור של שי דרור. "אצלי זה נולד כשהבן שלי בא אליי בגיל 8 ואמר לי שכל החברים שלו הולכים לשחק במכבי פ"ת, אמרתי לו: 'חמוד, אבא אוהד הפועל פ"ת, קח בחשבון שאני לא בא ולא מסיע אותך לשום אימון ולשום משחק'. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר 'אם אתה הפועל פ"ת, אז גם אני'. הוא הסיבה העיקרית לכך שהלכתי להיות יו"ר. ברגע שקיבלתי פנייה שמקימים עמותת אוהדים, שלפתי את כרטיס האשראי ושילמתי דמי חבר של 756 שקל, שהם 12 כפול שנת האליפות האחרונה (63).

"עמותת 'הכחולה' קמה, ואחרי שהקבוצה יצאה לפירוק ב־2019 עמדתי בבית המשפט מול השופטת בדימוס עדנה ארבל ואמרתי לה שמניסיוני הבנקאי עדיף שאלף אנשים יהיו חייבים אלף שקל מאשר שאדם אחד יהיה חייב מיליון. למדנו איך מנהלים קבוצה, כולל מהפועל קטמון, ויש לנו הפרדה ברורה: אנחנו לא אומרים מי צריך לפתוח בהרכב, בשביל זה מינינו אנשי מקצוע". כרמון מסכים: "אנחנו לא מפטרים מאמן, בשביל זה יש את שי אהרון. אנחנו המעסיק, ונזהרים. צעקות או שבירת כלים לא יוציאו ממי שעובד אצלנו".

השאלה הגדולה היא מה יקרה ביום שבו בעל הון יבוא וירצה לרכוש מכם את המועדון. תשחררו? כרמון: "אם יש הזדמנות לבעל הון שיטיס אותנו קדימה, כמו למשל אורי אלון, צריך לבחון את זה. אבל בסוף, הערך העליון הוא הפועל ירושלים והקהילה שלנו. אני תמיד אשאל ואתעקש לדעת מה יקרה ביום שאותו בעל הון לא ישיג את מה שהוא רוצה. מה אז יהיה גורלו של המועדון".

דרור: "יבוא בעל הון, יעבור בדיקת נאותות ואז חברי העמותה יחליטו אם להעביר לו 49 או 100 אחוזים. הכל תלוי במי מדובר, וכמובן שנשאף שיהיה לנו חלק במועדון כדי להמשיך את התרומה לקהילה".

"אם יש הזדמנות לבעל הון שיטיס אותנו קדימה, צריך לבחון את זה". אורי אלון ( צילום: עוז מועלם )

הוכשטיין: "אנחנו תמיד רוצים לנצח ושיהיו לנו את כל המשאבים, אבל אחרי מה שעברנו עם הבעלים שפירקו את הפועל ירושלים אנחנו ניזהר ונשגיח ששום דבר לעולם לא יקרה לקבוצה גם אם יהיו לנו כמה שנים של עושר ותארים".

רובי ביבי (59) אמר לאשתו שבוע אחרי שנישאו "אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את הפועל פ"ת" – וחשב שמדובר במחמאה, כמי שגדל באורווה ואביו היה חלק מהנהלת המועדון. "ההישג הכי גדול שלנו הוא שהפועל פ"ת לא במתח קיומי. אנחנו קיימים בזכות האוהדים ולא תלויים בגחמה של איש עסקים או אוליגרך, שביום בהיר מסוגל לשפוך את התינוק עם המים".

אליפות? אולי גביע

לקבוצות אוהדים יש תקרת זכוכית נמוכה, אבל זה לא מפריע לבעלים ביציע. "הנס הוא בעצם הקיום שלנו, שיש בכלל דבר כזה שנקרא הפועל ירושלים", אומר הוכשטיין. "ניצחנו בדרבי אחרי 20 שנה, אנחנו מסתכלים בלבן של העיניים לכל קבוצה בליגת העל. יש לנו גרעין של אנשים שהלב שלהם הוא הפועל וירושלים וזה מאחד אותם. אליפות? לא נראה לי שזה יקרה, אבל יש לנו פודקאסט, עיתון ולהקת אוהדים בשם 'תיקו טוב' שמופיעה לאוהדים ושרה שירים מהיציע. שאר הדברים הם באמת בונוס".

שחקני הפועל ירושלים חוגגים אחרי הניצחון בדרבי ב-2022 ( צילום: עוז מועלם )

ביבי: "קשה לי להאמין שנזכה שוב בחמש אליפויות ברצף, אלא אם יבוא אוליגרך. אולי ניקח גביע. הדבר הכי חשוב זה שיש לנו מועדון חי וקיים. מצד שני, אם לסטר עשו את זה באנגליה אולי גם אנחנו יכולים".

דרור: "ב־1992 ראינו גביע עם מני בסון ז"ל ואלי מחפוד יבדל"א, וזו חוויה שלא אשכח כל החיים. נעשה כל שביכולתנו כדי שגם הילדים שלי ושל רובי יראו תואר עם הפועל פ"ת. אנחנו עוד ניקח אליפות ואז תחזרו אליי".