המשחק המרכזי של המחזור השלישי בליגת העל ייערך הערב (שני, 20:30) באצטדיון טרנר, כשהפועל באר-שבע תארח את מכבי ת"א. מוקדם עדיין להכתיר אותו רשמית כ"משחק העונה", אבל קשה להתייחס אחרת למפגש בין האלופה לבין אחת הטוענות המרכזיות לכתר.

הצהובים מגיעים לבאר-שבע במומנטום מצוין, אחרי שהביסו במחזור הקודם 1:3 את מכבי חיפה בבלומפילד ולפני כן 2:5 את הפועל ירושלים. הקבוצה של קני מילר נראית מחוברת ובטוחה יותר בשבועות האחרונים, עם דור פרץ שנמצא בכושר שיא לאחר שכבש חמישה שערים בשני המשחקים הראשונים של העונה.

הופעת בכורה מחודשת. קניקובסקי ( צילום: עוז מועלם )

באר־שבע, מנגד, פתחה את העונה בצורה מגומגמת יותר. היא נזקקה לשער דרמטי של אליאל פרץ כדי לנצח את הפועל ר"ג במחזור הפתיחה, ולאחר מכן איבדה יתרון וסיימה ב-2:2 מול הפועל חיפה. שתי הקבוצות הודחו מאירופה בקיץ, הפועל באר־שבע גברה 1:2 על סבאח במשחק הראשון בבוקרשט, אך בגומלין בבאקו ספגה שוויון בדקה ה־94 והפסידה 5:2 לאחר הארכה - 6:4 כואב במיוחד בסיכום. מכבי ת"א הפסידה 2:1 ללוגאנו בשווייץ, ובגומלין בבאטומי סיימה ב־1:1 למרות יתרון מספרי והודחה עם 3:2 בסיכום שני המשחקים.

זהו כבר המפגש השני העונה בין הקבוצות. ביולי הגיעה מכבי לטרנר וניצחה 1:3 באלוף האלופים, בזכות צמד של סייד אבו פרחי ושער של דור פרץ. שגיב יחזקאל בישל את שלושת השערים, בעוד קינגס קאנגווה, שעזב מאז לפנאתינייקוס, השווה זמנית עבור באר-שבע. הערב נערך מפגש הליגה ה־77 בין הקבוצות. ב-76 ההתמודדויות הקודמות מכבי ת"א ניצחה 37 פעמים, הפועל באר־שבע רשמה 21 ניצחונות ו־18 משחקים הסתיימו בתיקו, כשגם מאזן השערים נוטה בבירור לטובת הצהובים – 71:111.

אצל מכבי, גבי קניקובסקי עורך בכורה מחודשת לאחר שחזר מפרנצווארוש וחתם לארבע שנים. הקשר, שהצהובים שילמו עבורו 1.2 מיליון יורו, שב ישירות להרכב במשחק החשוב ביותר שלהם עד כה העונה. אצל באר-שבע, אדריאן אוגריסה שעבר מקריית שמונה בשבוע שעבר עורך גם הוא את הופעת הבכורה שלו במועדון - אוגריסה מגיע כאחד החלוצים הטובים בליגה, לאחר שסיים בעונה שעברה עם 18 כיבושים ותואר סגן מלך השערים בליגת העל.

מהלך המשחק





הרכבים

הפועל באר-שבע: אופיר מרציאנו; גיא מזרחי, איתי רוטמן, מיגל ויטור, פדרו אמאדור; לוקאס ונטורה, ניב יהושע, אליאל פרץ, זאהי אחמד; אדריאן אוגריסה, ג'אבון איסט.