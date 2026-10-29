14 שנה אחרי שזכתה בתואר האחרון שלה - כשהניפה את גביע המדינה תחת המאמן ניצן שירזי (על חשבון מכבי חיפה), הפועל ת"א תנסה לזכות הערב (חמישי) בתואר הראשון שלה מאז, כשתשחק בגמר גביע הטוטו מול מכבי ת"א בבלומפילד.
12,300 אוהדים יגיעו מכל אחד מהמחנות שימלאו את בלומפילד, כשמאות שוטרים ומאבטחים ילוו את המשחק הטעון, כאשר שתי הקבוצות ייפגשו לראשונה לקרב ישיר על תואר מזה חמש שנים (גמר גביע המדינה). במנהלת אפילו קיבלו החלטה מעוררת מחלוקת להעניק את המדליות לקבוצה המפסידה בחדר ההלבשה שלה בבלומפילד.
במשחק הראשון העונה בין הקבוצות, בליגה, הפועל הובסה 4:1. לאחר שמונה משחקים, הרביעייה הצורבת מול הצהובים מהווה 80 אחוז מסך השערים שספגה הקבוצה העונה בליגה (5). הפועל ת"א תגיע למשחק ללא סתיו טוריאל (ישוב רק לאחר פגרת הנבחרת) ועמנואל בואטנג (שבר את ארובת העין) הפצועים.
"זה היה משחק חריג שלנו העונה, וגם הוא אחרי שטוריאל הורחק במחצית הראשונה", אמרו בהפועל. "אנחנו מבינים את החשיבות של המשחק עבור האוהדים שלנו, זה אחד ממשחקי הדרבי הכי חשובים של השנים האחרונות כי אתו נוכל להביא תואר, אחרי שנשדדנו בגמר גביע המדינה לפני חמש שנים".
מי שיתפוס את מקומו של בואטנג יהיה דניאל דאפה, שכבש מול הפועל ירושלים. את מקומו של טוריאל יתפוס רועי אלקוקין. "דאפה צריך להמשיך את המומנטום, יש לו הזדמנות להוכיח שהוא בשל להיות חלוץ בכיר בהפועל", אומרים בקבוצה. אדריאן קרייב יחזור להרכב לאחר שהורחק באדום מול עירוני טבריה ויפתח לצדו של לוקאס פלקאו, זאת למרות יכולת טובה של אל ים קנצפולסקי במשחקים האחרונים.
כפי שפורסם לראשונה ב-ynet, בהפועל מנסים להגיע בקרוב לסיכום סופי על הארכת חוזהו של השוער אסף צור בחוזה לשלוש שנים עם שדרוג משמעותי בשכרו.