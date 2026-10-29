14 שנה אחרי שזכתה בתואר האחרון שלה - כשהניפה את גביע המדינה תחת המאמן ניצן שירזי (על חשבון מכבי חיפה), הפועל ת"א תנסה לזכות הערב (חמישי) בתואר הראשון שלה מאז, כשתשחק בגמר גביע הטוטו מול מכבי ת"א בבלומפילד.

14 שנה אחרי שזכתה בתואר האחרון שלה - כשהניפה את גביע המדינה תחת המאמן ניצן שירזי (על חשבון מכבי חיפה), הפועל ת"א תנסה לזכות הערב (חמישי) בתואר הראשון שלה מאז, כשתשחק בגמר גביע הטוטו מול מכבי ת"א בבלומפילד.

14 שנה אחרי שזכתה בתואר האחרון שלה - כשהניפה את גביע המדינה תחת המאמן ניצן שירזי (על חשבון מכבי חיפה), הפועל ת"א תנסה לזכות הערב (חמישי) בתואר הראשון שלה מאז, כשתשחק בגמר גביע הטוטו מול מכבי ת"א בבלומפילד.

12,300 אוהדים יגיעו מכל אחד מהמחנות שימלאו את בלומפילד, כשמאות שוטרים ומאבטחים ילוו את המשחק הטעון, כאשר שתי הקבוצות ייפגשו לראשונה לקרב ישיר על תואר מזה חמש שנים (גמר גביע המדינה). במנהלת אפילו קיבלו החלטה מעוררת מחלוקת להעניק את המדליות לקבוצה המפסידה בחדר ההלבשה שלה בבלומפילד.

12,300 אוהדים יגיעו מכל אחד מהמחנות שימלאו את בלומפילד, כשמאות שוטרים ומאבטחים ילוו את המשחק הטעון, כאשר שתי הקבוצות ייפגשו לראשונה לקרב ישיר על תואר מזה חמש שנים (גמר גביע המדינה). במנהלת אפילו קיבלו החלטה מעוררת מחלוקת להעניק את המדליות לקבוצה המפסידה בחדר ההלבשה שלה בבלומפילד.

12,300 אוהדים יגיעו מכל אחד מהמחנות שימלאו את בלומפילד, כשמאות שוטרים ומאבטחים ילוו את המשחק הטעון, כאשר שתי הקבוצות ייפגשו לראשונה לקרב ישיר על תואר מזה חמש שנים (גמר גביע המדינה). במנהלת אפילו קיבלו החלטה מעוררת מחלוקת להעניק את המדליות לקבוצה המפסידה בחדר ההלבשה שלה בבלומפילד.

"זה היה משחק חריג שלנו העונה, וגם הוא אחרי שטוריאל הורחק במחצית הראשונה", אמרו בהפועל. "אנחנו מבינים את החשיבות של המשחק עבור האוהדים שלנו, זה אחד ממשחקי הדרבי הכי חשובים של השנים האחרונות כי אתו נוכל להביא תואר, אחרי שנשדדנו בגמר גביע המדינה לפני חמש שנים".

"זה היה משחק חריג שלנו העונה, וגם הוא אחרי שטוריאל הורחק במחצית הראשונה", אמרו בהפועל. "אנחנו מבינים את החשיבות של המשחק עבור האוהדים שלנו, זה אחד ממשחקי הדרבי הכי חשובים של השנים האחרונות כי אתו נוכל להביא תואר, אחרי שנשדדנו בגמר גביע המדינה לפני חמש שנים".

"זה היה משחק חריג שלנו העונה, וגם הוא אחרי שטוריאל הורחק במחצית הראשונה", אמרו בהפועל. "אנחנו מבינים את החשיבות של המשחק עבור האוהדים שלנו, זה אחד ממשחקי הדרבי הכי חשובים של השנים האחרונות כי אתו נוכל להביא תואר, אחרי שנשדדנו בגמר גביע המדינה לפני חמש שנים".