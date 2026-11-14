נבחרת ישראל סיימה היום (שבת) ב-0:0 מול קוסובו בחוץ במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות, תוצאה שמותירה את הכחולים-לבנים ללא ניצחון בקמפיין ובמקום האחרון בבית 3 של דרג ב', עם שלוש נקודות בלבד. כשנותר לה משחק אחד בלבד, מול אוסטריה ביום שלישי, החבורה של רן בן שמעון איבדה סופית את הסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים, וכעת נותר לה להיאבק על המקום השלישי, שיבטיח את הישארותה בדרג.

נבחרת ישראל סיימה היום (שבת) ב-0:0 מול קוסובו בחוץ במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות, תוצאה שמותירה את הכחולים-לבנים ללא ניצחון בקמפיין ובמקום האחרון בבית 3 של דרג ב', עם שלוש נקודות בלבד. כשנותר לה משחק אחד בלבד, מול אוסטריה ביום שלישי, החבורה של רן בן שמעון איבדה סופית את הסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים, וכעת נותר לה להיאבק על המקום השלישי, שיבטיח את הישארותה בדרג.

נבחרת ישראל סיימה היום (שבת) ב-0:0 מול קוסובו בחוץ במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות, תוצאה שמותירה את הכחולים-לבנים ללא ניצחון בקמפיין ובמקום האחרון בבית 3 של דרג ב', עם שלוש נקודות בלבד. כשנותר לה משחק אחד בלבד, מול אוסטריה ביום שלישי, החבורה של רן בן שמעון איבדה סופית את הסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים, וכעת נותר לה להיאבק על המקום השלישי, שיבטיח את הישארותה בדרג.

בעקבות התיקו, ישראל רחוקה שלוש נקודות מקוסובו, שמדורגת שנייה עם שש נקודות, בעוד אירלנד מחזיקה בחמש נקודות ואוסטריה מוליכה את הבית עם שמונה. המשמעות היא שישראל תהיה חייבת לנצח את אוסטריה במחזור הסיום כדי לשמור על סיכוי להימנע מהמקום האחרון, אך גם ניצחון לא בהכרח יספיק לה.

בעקבות התיקו, ישראל רחוקה שלוש נקודות מקוסובו, שמדורגת שנייה עם שש נקודות, בעוד אירלנד מחזיקה בחמש נקודות ואוסטריה מוליכה את הבית עם שמונה. המשמעות היא שישראל תהיה חייבת לנצח את אוסטריה במחזור הסיום כדי לשמור על סיכוי להימנע מהמקום האחרון, אך גם ניצחון לא בהכרח יספיק לה.

בעקבות התיקו, ישראל רחוקה שלוש נקודות מקוסובו, שמדורגת שנייה עם שש נקודות, בעוד אירלנד מחזיקה בחמש נקודות ואוסטריה מוליכה את הבית עם שמונה. המשמעות היא שישראל תהיה חייבת לנצח את אוסטריה במחזור הסיום כדי לשמור על סיכוי להימנע מהמקום האחרון, אך גם ניצחון לא בהכרח יספיק לה.