נבחרת ישראל סיימה היום (שבת) ב-0:0 מול קוסובו בחוץ במסגרת המחזור החמישי בליגת האומות, תוצאה שמותירה את הכחולים-לבנים ללא ניצחון בקמפיין ובמקום האחרון בבית 3 של דרג ב', עם שלוש נקודות בלבד. כשנותר לה משחק אחד בלבד, מול אוסטריה ביום שלישי, החבורה של רן בן שמעון איבדה סופית את הסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים, וכעת נותר לה להיאבק על המקום השלישי, שיבטיח את הישארותה בדרג.
בעקבות התיקו, ישראל רחוקה שלוש נקודות מקוסובו, שמדורגת שנייה עם שש נקודות, בעוד אירלנד מחזיקה בחמש נקודות ואוסטריה מוליכה את הבית עם שמונה. המשמעות היא שישראל תהיה חייבת לנצח את אוסטריה במחזור הסיום כדי לשמור על סיכוי להימנע מהמקום האחרון, אך גם ניצחון לא בהכרח יספיק לה.
כדי לסיים שלישית, הנבחרת תצטרך לקוות למעידות של יריבותיה. האפשרות הפשוטה ביותר מבחינתה היא שני הפסדים של אירלנד, הערב מול אוסטריה ובמחזור הסיום מול קוסובו. במקרה כזה, ניצחון ישראלי על האוסטרים יספיק כדי לעקוף את האירים. אפשרות נוספת היא שאירלנד תנצח את קוסובו, ובמקביל ישראל תגבור על אוסטריה ותצליח לעקוף את הקוסוברים בהפרש השערים. עם זאת, ישראל נמצאת בנחיתות משמעותית ביחס לקוסובו גם במדד הזה, ותזדקק לשילוב תוצאות מתאים. תיקו או הפסד מול אוסטריה יבטיחו לה את המקום האחרון.
המשמעות של סיום במקום הרביעי היא השתתפות בפלייאוף נגד הירידה לדרג ג', שייערך במרץ 2027. במסגרת זו תפגוש ישראל את אחת מסגניות הבתים של דרג ג' לשני משחקים, והמנצחת בסיכום המפגשים תבטיח את מקומה בדרג ב' גם במהדורה הבאה. סיום במקום השלישי, לעומת זאת, יאפשר לנבחרת להימנע ממשחקי המבחן.
אלא שהשלכות התיקו אינן מסתכמות בליגת האומות. בעקבות אובדן הסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים, ישראל תהיה בדרג 3 בהגרלת מוקדמות יורו 2028, שתיערך בדצמבר, וצפויה לקבל יריבות קשות יותר בדרך לטורניר. בנוסף, הנבחרת איבדה את האפשרות להבטיח עדיפות בהגעה לפלייאוף היורו דרך זכייה בבית בליגת האומות, כך שהדרך שלה לטורניר הפכה למורכבת יותר.
על פי שיטת המוקדמות, 12 הנבחרות שיסיימו במקום הראשון בבתיהן ושמונה הסגניות הטובות ביותר יעפילו ישירות לטורניר. ארבע הסגניות הנוספות יהיו זכאיות להשתתף בפלייאוף, בהתאם להקצאת המקומות לנבחרות המארחות, כשגם נבחרות מליגת האומות יוכלו להשתתף בו. המקומות הללו יוקצו תחילה לזוכות הבתים שלא העפילו, ואם יישארו מקומות פנויים, הם עשויים לעבור לנבחרות נוספות בהתאם לדירוג הכללי.