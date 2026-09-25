הפועל באר-שבע הודיעה היום (שישי) כי משחק החוץ שלה מול אוניון סן ז'ילואז במסגרת הליגה האירופית, שייערך ב-22 באוקטובר, יתקיים בדיסלדורף שבגרמניה וללא קהל.

הפועל באר-שבע הודיעה היום (שישי) כי משחק החוץ שלה מול אוניון סן ז'ילואז במסגרת הליגה האירופית, שייערך ב-22 באוקטובר, יתקיים בדיסלדורף שבגרמניה וללא קהל.

הפועל באר-שבע הודיעה היום (שישי) כי משחק החוץ שלה מול אוניון סן ז'ילואז במסגרת הליגה האירופית, שייערך ב-22 באוקטובר, יתקיים בדיסלדורף שבגרמניה וללא קהל.

אוניון סן ז'ילואז אמורה הייתה לארח את משחקיה האירופיים בלובן, לאחר שאצטדיונה הביתי אינו עומד בדרישות אופ"א. אלא שלאחר ההגרלה הודיע ראש העיר לובן, מוחמד רידואני, כי הוא מסרב לארח את אלופת ישראל, והמועדון הבלגי נאלץ לחפש פתרון חלופי.

אוניון סן ז'ילואז אמורה הייתה לארח את משחקיה האירופיים בלובן, לאחר שאצטדיונה הביתי אינו עומד בדרישות אופ"א. אלא שלאחר ההגרלה הודיע ראש העיר לובן, מוחמד רידואני, כי הוא מסרב לארח את אלופת ישראל, והמועדון הבלגי נאלץ לחפש פתרון חלופי.

אוניון סן ז'ילואז אמורה הייתה לארח את משחקיה האירופיים בלובן, לאחר שאצטדיונה הביתי אינו עומד בדרישות אופ"א. אלא שלאחר ההגרלה הודיע ראש העיר לובן, מוחמד רידואני, כי הוא מסרב לארח את אלופת ישראל, והמועדון הבלגי נאלץ לחפש פתרון חלופי.

בהפועל באר-שבע מסרו כי אוניון ניסתה למצוא אצטדיון חלופי באזור, במטרה לאפשר את קיום המשחק בנוכחות קהל, אך המאמצים לא צלחו. בעקבות זאת נקבע כי המפגש ייערך בדיסלדורף, בדלתיים סגורות.

בהפועל באר-שבע מסרו כי אוניון ניסתה למצוא אצטדיון חלופי באזור, במטרה לאפשר את קיום המשחק בנוכחות קהל, אך המאמצים לא צלחו. בעקבות זאת נקבע כי המפגש ייערך בדיסלדורף, בדלתיים סגורות.

בהפועל באר-שבע מסרו כי אוניון ניסתה למצוא אצטדיון חלופי באזור, במטרה לאפשר את קיום המשחק בנוכחות קהל, אך המאמצים לא צלחו. בעקבות זאת נקבע כי המפגש ייערך בדיסלדורף, בדלתיים סגורות.