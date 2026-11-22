אחרי שהתפטר מאימון נבחרת ישראל בשבוע שעבר, ומונה רשמית למאמן מכבי חיפה - כפי שנחשף ב-ynet - רן בן שמעון העביר היום (ראשון) את אימון הבכורה שלו בכפר גלים. המאמן הטרי הוצג בפני השחקנים על-ידי הבעלים, יעקב שחר, והמנהל המקצועי, ליאור רפאלוב בחדר האסיפות לפני האימון.
"אני מאוד שמח להציג את רן, מאמן ותיק", אמר שחר לשחקנים. "מפה אנחנו יוצאים לדרך חדשה, יש לנו את כל הכלים להצליח: מאמן טוב, צוות נהדר ושחקנים מצוינים. אני מאחל לכולנו הצלחה". רפאלוב: "מקבלים את רן, זו התחלה חדשה, צפויה לנו הרבה עבודה. בהצלחה".
בן שמעון אמר לשחקנים: "אני מבקש שכל אחד מכם יגיע עם תשוקה, גאווה והתרגשות כמו זו שהיתה לי הבוקר כשהגעתי לשער הירוק של כפר גלים, בכל יום. היתה לי שאיפה מקצועית של הרבה שנים להגיע למועדון הזה. יודעים למה? כי למועדון הזה יש את התשוקה הכי גדולה לכדורגל שאני מכיר בישראל. המועדון הזה מוקף במאות אלפי אוהדים, שלחלקם אין כסף לאכול, אבל הם יקנו כרטיס כדי לראות אותנו. עבורי אנחנו צריכים לברך כל שנייה שיש לנו את ההזדמנות לבוא ולהיות חלק מהמועדון הזה".
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הקדנציה של בן שמעון כמאמנה של מכבי חיפה תחל הבוקר. המאמן, שמכיר את מרבית השחקנים בירוק, צפוי לקיים שיחת פתיחה עם השחקנים ולאחר מכן יעביר את אימון הבכורה. לבן שמעון יש כבר רשימת מועמדים לחיזוק הקבוצה כאשר בראש הרשימה נמצא בלמה של דינמו בוקרשט, ניקיטה סטויאנוב, שמוערך מאוד על ידי המאמן הטרי. בלם נוסף שנמצא בתוכניות של בן שמעון הוא עידן נחמיאס מהפועל באר-שבע.
שם נוסף שנמצא על הפרק לקראת חלון העברות של ינואר הוא אקס מכבי חיפה, דין דויד, שלא זוכה לקרדיט ביפן. בן שמעון צפוי לבצע שינויים בהרכב ובמערך לקראת משחק הבכורה שלו מול בני סכנין במחזור הקרוב.