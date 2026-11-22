"אני מאוד שמח להציג את רן, מאמן ותיק", אמר שחר לשחקנים. "מפה אנחנו יוצאים לדרך חדשה, יש לנו את כל הכלים להצליח: מאמן טוב, צוות נהדר ושחקנים מצוינים. אני מאחל לכולנו הצלחה". רפאלוב: "מקבלים את רן, זו התחלה חדשה, צפויה לנו הרבה עבודה. בהצלחה".

"אני מאוד שמח להציג את רן, מאמן ותיק", אמר שחר לשחקנים. "מפה אנחנו יוצאים לדרך חדשה, יש לנו את כל הכלים להצליח: מאמן טוב, צוות נהדר ושחקנים מצוינים. אני מאחל לכולנו הצלחה". רפאלוב: "מקבלים את רן, זו התחלה חדשה, צפויה לנו הרבה עבודה. בהצלחה".

"אני מאוד שמח להציג את רן, מאמן ותיק", אמר שחר לשחקנים. "מפה אנחנו יוצאים לדרך חדשה, יש לנו את כל הכלים להצליח: מאמן טוב, צוות נהדר ושחקנים מצוינים. אני מאחל לכולנו הצלחה". רפאלוב: "מקבלים את רן, זו התחלה חדשה, צפויה לנו הרבה עבודה. בהצלחה".